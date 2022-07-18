رشيد الفعم



أسبوع حاسم تتضح خلاله الرؤية النهائية للحكومة الجديدة، خصوصا بعد تجاوز الموعد الدستوري لانتهاء المدة المحددة لدور الانعقاد الحالي.



وأمس، تم تداول اسم الشيخ د.محمد صباح السالم لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي يرسم ملامح التشكيل الجديد وما يتبعه من توجهات تبنى عليها مقررات المرحلة المقبلة. مصادر برلمانية قالت لـ «الأنباء»، إن مرسوم تكليف رئيس الوزراء الجديد ربما يكون اليوم أو نهاية الأسبوع الجاري ليتم الإعلان عن الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لعقد جلسة مجلس الأمة الأخيرة في الدور الحالي. وأضافت المصادر أن جلسة مجلس الأمة ستتم الدعوة إليها عقب أداء الحكومة القسم أمام صاحب السمو ثم تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ليكتمل عقدها القانوني وتكون مهيأة للإشراف على سير الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضحت المصادر أن الجلسة الأخيرة للمجلس لن يتخللها إقرار أي قوانين سوى الحسابات الختامية وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة تسبق ذلك مناقشة الحالة المالية للدولة بشكل سري. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة الجديدة قد تكون محدودة في عدد الوزراء وتكليف البعض منهم بأكثر من وزارة.