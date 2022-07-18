أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر في بنغلاديش سيد عبدالوهاب بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتية في تقديم المشاريع الإغاثية والصحية والطبية وتوفير المأوى للاجئي الروهينغا في بنغلاديش.



وقال عبدالوهاب لـ «كونا» عقب لقائه الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر مها البرجس والوفد المرافق أول من أمس إن الجمعية نفذت مشاريع إغاثية للروهينغا لتوفير الخدمات الحياتية والمتطلبات الأدنى لحياة سليمة وآمنة وتوفير سبل المعيشة مع ضمان حصولهم على الخدمات الصحية والمسكن والغذاء.



وأضاف أن شراكة الهلال الأحمر في بنغلاديش مع نظيره الكويتي تعكس الحرص المشترك على عمل الخير ومد يد العون للروهينغا كما يؤكد دور الكويت كمركز عالمي للعمل الإنساني.



وذكر أنه بحث مع البرجس العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، مثنيا على جهود الجمعية على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به لخدمة الكويت من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للدول المنكوبة.



من جانبها، قالت البرجس في تصريح مماثل إن «الهلال الأحمر» الكويتي تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون المثمر مع نظيره في بنغلاديش لإغاثة الروهينغا وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم.



وأشارت البرجس إلى أن المهمة الإنسانية التي يقوم بها وفد الجمعية في بنغلاديش والوقوف ميدانيا على أوضاع الروهينغا في مخيمات «كوكس بازار» والاطلاع عن كثب على الاحتياجات الميدانية لهم ومن ثم تلبيتها بتقديم المساعدات الإغاثية لهم لتخفيف معاناتهم، سيتم خلال الزيارة متابعة المشاريع الإنسانية والصحية التي تبرع بها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هناك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر القطري.



وأضافت أن أزمة الروهينغا دخلت عامها الخامس ولا تزال هناك احتياجات إنسانية هائلة لنحو مليون لاجئ يعيشون في مخيمات «كوكس بازار»، لافتة إلى أن الجمعية تعمل مع شركائها على تكثيف الجهود لتوسيع نطاق خدمات الصحة والتعليم والتدريب على المهارات وفرص كسب الرزق للاجئين والمجتمعات المضيفة في بنغلاديش.