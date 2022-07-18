أصدر وزير العدل ووزير دولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي القرار الوزاري رقم 288/2022 بنقل 69 باحثا قانونيا مبتدئا إلى وظيفة وكيل نيابة «ج» بالنيابة العامة من بينهم (18 من الإناث)، حيث وافق المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق على تعيينهم في درجة وكيل نيابة «ج» في النيابة العامة.



وكان المعينون جميعهم قد اجتازوا بنجاح الدورة التدريبية للباحثين القانونيين الدفعة التاسعة عشرة التي عقدت في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.



وقد هنأ الوزير المعينين، متمنيا لهم التوفيق في عملهم وفي حمل الأمانة المنوطة بهم.



من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها السادس برئاسة وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، وحضور وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة عمر الشرقاوي، وأعضاء اللجنة ممثلي وزارات الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية والشؤون الاجتماعية والإعلام، كما حضر الاجتماع كذلك ممثل النيابة العامة، حيث ناقشت اللجنة آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما استعرضت اللجنة كذلك إقامة بعض الفعاليات الداعمة لعمل اللجنة.



وقد اختتمت اللجنة اجتماعها حيث وجّه المستشار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الشكر لأعضائها على جهودهم في إطار عمل اللجنة بما ينعكس بصورة إيجابية على موقف الكويت في كافة المحافل الدولية.



الى ذلك، غادر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي والوفد المرافق له الى الجمهورية الجزائرية في زيارة رسمية أتت بناء على دعوة رسمية تقدم بها نظيره الجزائري، وسيتم خلال الزيارة التباحث حول تنمية آفاق التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي بين البلدين.



أسماء المعينين الجدد في النيابة العامة



تضمن قرار المستشار جمال الجلاوي ٦٩ مشمولاً بالنقل من وظيفة (باحث مبتدئ قانوني) بالدرجة الرابعة/ عامة إلى الدرجة الوظيفية (وكيل نيابة (ج) بالنيابة العامة) مضافا اليها علاوتين من علاوات الدرجة، وفيما يلي المشمولون بالقرار:



سارة محمد احمد الهلال



عمر محمد عجلان الشمري



محمد فهد علي المطيري



بندر طلال سالم البخيت



عبدالله ابراهيم حمد العبود



عبداللطيف احمد الفيلكاوي



نجد عياد عسكر بقان العنزي



عبدالله نواف مزيد المطيري



عبدالله مسلم عمير العازمي



سارة انور راشد الجويسري



خالد احمد فهد الوهيب



محمد احمد محمد الموسى



فهد عيد عواد ابوعوينة



عبدالله عادل ابراهيم الابراهيم



اسماء مرزوق سلطان مبارك



سارة هشام يوسف المنيع



عبدالله دغيم ماطر الظفيري



احمد عادل يوسف الكندري



عبدالله نايف خالد المطيري



حمد فضل علي الحوطي



حمد خالد طه الابراهيم



عبدالكريم احمد فهد الرشيد



فهد عبدالكريم فرحان العنزي



علي صالح سالم البالود



شهد مشعل عبدالله الزير



جاسم عادل جاسم العبدالهادي



شيخة عبدالملك احمد آل هيد



مشاري بدر عبدالله المسعد



رهف محمد خالد العامر



عبدالوهاب جمال علي العتال



ناصر سعد ناصر العجمي



علي صالح عبدالله الحمادي



عبدالعزيز مبارك سعد السيحان



شيخة عماد محمود الوهيب



فهد خالد فهد المطيري



فيصل ناصر عبدالله الطفلان



عبدالله وائل جاسم الفضالة



عبدالرحمن ابراهيم العيسى



الزينة مشعل سالم العتيبي



أماني علي سعيد العازمي



نورة عبدالمحسن براك البابطين



هيا مبارك حسين العجران



حمدان راشد حمدان العازمي



ابراهيم يوسف جاسم القطامي



ناصر محمد راشد الطراروة



علي ناجي عويد الرشيدي



مشاري محمد مساعد الدهام



عبدالرحمن عبدالله الكمالي



محمد راتب علي العريفان



احمد علي علي الهويدي



خليفة سعود مناحي العتيبي



حمد يوسف سبت بن سبت



سالم مبارك سالم الحريص



عبداللطيف علي عبدالله العليان



يوسف عبدالرزاق احمد الياسين



سارة احمد راشد الحسيني



محمد انور حمد الشراح



خالد فيصل صالح الحريتي



طلال عبدالحميد يوسف الرجيب



غلا خالد شايع ابوشيبة



ناصر فيصل حمد العريفان



جنى احمد عبدالله معرفي



سلطان احمد مبارك الجميعة



احمد حسين حسن كمال



الدانة وائل غانم يعقوب الياسين



احمد بدر طاهر حسن جمال



عبدالرحمن نواف العتيبي



دلال ابراهيم الطبطبائي



حميد صلاح حميد العنزي