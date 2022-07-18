شاركت القوة الجوية الكويتية في العرض الجوي العسكري خلال الفترة من 15 الى 17 الجاري، والذي أقيم في قاعدة «فيرفورد» الجوية في مدينة «فيرفورد» البريطانية بطائرة حديثة من طراز «يوروفايتر».



وبهذه المناسبة، أشاد رئيس المكتب العسكري الكويتي في لندن العميد الركن بحري نايف العسكر في تصريح مشترك لـ «كونا» وتلفزيون الكويت بالمهنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها طيارو القوة الجوية الكويتية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 56 فرقة من مختلف دول العالم تشارك مع القوة الجوية الكويتية لتقديم عروض جوية لمختلف أنواع الطائرات.



وقال إن مشاركة القوة الجوية الكويتية بالعرض الجوي بأحدث طائرة في العالم تؤكد حرص الجيش الكويتي على الوصول لأفضل تدريب قتالي وفني في إطار استراتيجيته الدائمة للجاهزية القتالية الكاملة.



من جهته، أكد آمر السرب السابع في القوة الجوية الكويتية العقيد الركن طيار عيسى الرشيدي في تصريح لـ «كونا» إن المشاركة الكويتية هي الثانية، حيث كانت الأولى عام 1993 بطائرة من طراز اف 18 «هورنت».



وأضاف ان المشاركة كانت بأحدث طائرة تنضم لأسطول القوة الجوية وهي طائرات «يوروفايتر»، حيث تتميز النسخة الكويتية بأنها الأحدث في العالم لكونها مجهزة بحزمة تسليح نوعي يتضمن أسلحة «جو - جو» وأسلحة «جو - أرض».



وأوضح الرشيدي أن طائرة «يوروفايتر» الكويتية تتميز أيضا بوجود رادار مسح إلكتروني بالإضافة إلى كونها مجهزة بأنظمة حرب إلكترونية متطورة، ما يساهم في رفع جاهزية القوة الجوية الكويتية.