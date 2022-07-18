أقر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف لائحة العلاج بالخارج لعسكريين قوة الاطفاء العام وذويهم.



هذا، وتقدم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد باسمه ونيابة عن جميع عسكريي قوة الإطفاء العام بالشكر الجزيل والتقدير الى الوزير النواف لإقراره لائحة العلاج بالخارج.



وبحسب بيان صادر عن قوة الاطفاء، فإن القرار جاء في اطار اهتمام الوزير النواف بإخوانه وأبنائه رجال الإطفاء وتضحياتهم ومهامهم الجسيمة، حيث إنهم يتعرضون للإصابات أثناء تأدية الواجب ويضحون بأرواحهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات.