15 شركة مدرجة وتابعة فازت بـ 36 عقداً في أول 6 أشهر من 2022

512 مليون دينار قيمة مناقصات الربع الأول تشكل 75% من الإجمالي

شريف حمدي



تراجعت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت والتابعة لها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود في الأشهر الـ 6 الأولى من 2022 نحو 680 مليون دينار انخفاضا من 735 مليون دينار بالنصف الأول من 2021.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» ان فترة الربع الأول شهدت طرح مناقصات بقيمة 512 مليون دينار تشكل 75% من إجمالي القيمة، مقارنة بـ168 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة 25%، كما اظهرت الاحصائية ما يلي:



٭ 15 شركة كويتية مدرجة وتابعة لها فازت بالعقود البالغ عددها 36 عقدا، وذلك مقارنة بـ 14 شركة فازت بـ 32 عقدا في النصف الأول من العام الماضي.



٭ جاءت شركة «خليج للتأمين» بالصدارة من حيث الشركات الفائزة بأكبر قيمة للعقود خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ فازت الشركة بعقدين مع وزارة الصحة لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين للمتقاعدين بقيمة 398.6 مليون دينار يمثل نحو 58.6% من إجمالي القيمة.



٭ في المرتبة الثانية جاءت المجموعة المشتركة بعد فوزها بـ 7 عقود بقيمة 107 ملايين دينار يشكل 15.7% من الإجمالي.



٭ وحلت «السفن» بالمرتبة الثالثة من خلال فوزها بـ 12 عقدا بقيمة 106 ملايين دينار بنسبة 15.5% من القيمة.



٭ جاءت وزارة الصحة بالمرتبة الأولى من حيث أكثر الجهات طرحا للمشاريع بقيمة 409.3 ملايين دينار تشكل 60.1% من الإجمالي، وذلك من خلال 5 عقود طبية ولوجستية وخدمية للمتقاعدين.



٭ تلتها شركة نفط الكويت بطرح 5 مناقصات بقيمة 75.3 مليون دينار تشكل 11% من الإجمالي.



٭ فازت 3 شركات كويتية بعقود خارج الكويت بقيمة 29.9 مليون دينار تشكل 4.4% من إجمالي القيمة.



٭ كما تبين من الاحصائية ان المشاريع الخدمية جاءت بالصدارة، وذلك بعقود قيمتها 421.8 مليون دينار تشكل 62% من القيمة.



٭ حلت المناقصات الانشائية في المرتبة الثانية بـ 117.8 مليون دينار تشكل 17.3% من إجمالي قيمة العقود.



٭ ثم حلت المناقصات النفطية بقيمة 65.2 مليون دينار تمثل 9.6% من القيمة.



٭ تلتها المناقصات اللوجستية في المرتبة الرابعة، إذ بلغت قيمتها 41.5 مليون دينار تشكل 6.2% من الإجمالي.



٭ جاءت المناقصات الكهربائية في المرتبة الخامسة بقيمة 28.9 مليون دينار بنسبة 4.3%.



٭ المناقصات الصحية حلت في المرتبة السادسة بقيمة 4.2 ملايين دينار تشكل 0.6% من القيمة الإجمالية.