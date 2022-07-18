شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الـ 33 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وذلك خلال 17 و18 يوليو الجاري، في مدينة مسقط بسلطنة عمان، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة طلال الجري، ونائب مدير عام الغرفة حمد العمر.



وقد تناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي، والتي تهدف لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص واعدة في الدول الأعضاء من خلال استثمار فرصة الاجتماعات النظامية واللقاءات الدورية للغرفة الاسلامية.



كما تطرق الاجتماع لعدة بنود ومحاور اهمها: اعتماد جدول الاعمال، انتخاب هيئة المكتب، توصيات اللجنة المالية للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الموافقة على انشاء لجنة التحول الرقمي، وكذلك الموافقة على برنامج الاعتماد للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.



وتم استعراض أهم الفعاليات والانشطة الاقتصادية والتي اطلقتها الامانة العامة للمضي قدما في تحقيق الأهداف والمساهمات في تطوير القطاع الخاص، بجانب مشاركة الغرفة الاسلامية كشريك استراتيجي في العديد من الفعاليات، وقد قامت الغرفة الاسلامية بالشراكة الاعلامية في 6 من كبريات الفعاليات التي نظمت خلال عامي 2021 و2022، والتي تسهم في توطيد العلاقات مع الغرف التجارية والمؤسسات الدولية.