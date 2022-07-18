بودي: سيعزز مكانتها كأكبر شركة إدارة أصول مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

قدمت شركة بيت الأوراق المالية «البيت» عرضا إلى شركتها الزميلة مجموعة غيتهاوس المالية، للاستحواذ على شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بصفقة تقدر بقيمة 14 مليون دينار، حيث يبلغ صافي أصول شركة غيتهاوس كابيتال نحو 12 مليون دينار.



وتمتلك «البيت» حاليا حصة غير مباشرة فيها تبلغ نسبتها نحو 29%، وفي حال إتمام الصفقة ستصبح «البيت» مالكة لنسبة 100% من شركة غيتهاوس كابيتال.



وتعد «غيتهاوس كابيتال» من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات والاستثمار في أسواق العقار الدولي، حيث بلغ إجمالي الصفقات التي أتمتها الشركة منذ تأسيسها من قبل «البيت» عام 1998 ما يفوق مبلغ 4 مليارات دولار، وظلت «غيتهاوس كابيتال» شركة تابعة لـ «البيت» حتى عام 2015 حيث قامت «البيت» بإعادة هيكلة شاملة أصبحت فيها شركة «غيتهاوس كابيتال» تابعة لمجموعة غيتهاوس المالية التي تمتلك فيها «البيت» نسبة 29%.



وبهذه المناسبة، قال فهد بودي الرئيس التنفيذي في «البيت»: أن عودة «غيتهاوس كابيتال» كشركة تابعة لـ «البيت» من خلال هذا الاستحواذ ستعزز من مكانة الشركة كأكبر شركة إدارة أصول مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسيضيف هذا الاستحواذ أصولا تحت الإدارة تقدر بقيمة تقارب 650 مليون دولار، كما أنه سيمكن البيت من طرح المزيد من المنتجات للعملاء المهتمين في الاستثمارات المدرة للعوائد في الأسواق العالمية.



تجدر الإشارة إلى أنه بعد الاندماج مع شركة الأمان للاستثمار في 2020، أصبح لدى الشركة الآن منتجات استثمارية متنوعة محليا ودوليا تناسب جميع الأهداف الاستثمارية للعملاء، وسيتم خلال الأسابيع القادمة إتمام الصفقة بعد الانتهاء من التفاوض مع الطرف البائع واستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة داخل الكويت وخارجها.