في إطار تنفيذ خطة التحول الطموحة التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، كشفت شركة المشروعات السياحية عن التقدم المحرز في السلسلة الأولى من مشاريع إعادة تطوير مرافقها وذلك من خلال عرض فيديوهات التسلسل الزمني المتلاحق Timelapse للأعمال الإنشائية والبناء، وستتيح مقاطع الفيديو الفرصة أمام المهتمين لتتبع التقدم المحرز بشفافية كاملة، لمشاريع الشركة الثلاثة الرئيسية للمرحلة الأولى وهي «نادي رأس الأرض»، «استراحة النويصيب»، و«شاطئ المسيلة».



وستعرض الكاميرات الخاصة بتصوير اللقطات المتتابعة والصور التوضيحية، الميزات والمعالم الرئيسية لهذه المشاريع، إلى جانب توثيق لحظات مباشرة لتطور مواقع التشييد والبناء من البداية إلى النهاية.



فبعد شروع شركة المشروعات السياحية في مسار التحول لتحقيق الريادة ولتكون أحد أبرز المطورين والمشغلين لقطاع الترفيه العائلي في المنطقة، تحرص على تنفيذ هذه المشاريع، والعمل على تصاميم من شأنها أن تلبي احتياجات الترفيه والتسلية والتوقعات المتعلقة بالمرحلة الجديدة.



وسيضم «نادي رأس الأرض»، الذي تم تصميمه ليكون مرفقا معاصرا ومتكاملا، العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تلبي احتياجات كل أفراد العائلة، بدءا من أحواض السباحة الداخلية والخارجية ونادي الأطفال والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمحلات التجارية بالإضافة الى سبا وناد صحي، وملاعب رياضية، ومواقف سيارات، وغيرها. وتبلغ مساحة هذا المرفق، الذي تتم إعادة تطويره، 35 ألف متر مربع والمتوقع إنجازه خلال 2022-2023.



وسيضم مشروع «استراحة النويصيب» الذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، مطاعم ومقاهي، بالإضافة الى مساحة مخصصة لصيانة السيارات ومتاجر الخدمات. ومن المتوقع إنجاز الأعمال في مشروع «استراحة النويصيب»، الذي يقع على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، نهاية العام الحالي 2022.



وتعمل شركة المشروعات السياحية، على تطوير «شاطئ المسيلة»، ليصبح مرفقا متكاملا وعصريا، حيث يغطي مساحة 70 ألف متر مربع. ويحتوي على أنشطة ترفيهية ورياضية، من شأنها تلبية احتياجات الزوار من جميع الفئات العمرية على مدار العام. وانطلاقا من موقعه كوجهة لاستقطاب وجذب العائلات، تم العمل على إعادة تطوير المشروع ليشمل الألعاب المائية لجميع الأعمار، بالإضافة إلى أحواض السباحة المختلفة وقاعة متعددة الاستعمالات ومبنى الزوار ومبنى للمكاتب الإدارية ومطاعم ومقاه ومحلات تجارية وغيرها الكثير.



وسيساهم إنجاز السلسلة الأولى من هذه المشاريع، بشكل إيجابي على واقع القطاع الترفيهي في الكويت، وسط تزايد الطلب المحلي على العروض والخدمات الترويحية.



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