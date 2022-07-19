رعى بنك برقان بطولة اتحاد المصارف الأولى للبادل، التي أقيمت مبارياتها من 30 يونيو الماضي حتى 2 يوليو الجاري على أرض ملاعب «مساحة»، بمشاركة عدد من فرق عملاء البنوك المحلية. وتأتي هذه المساهمة في سياق استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية المجتمعية، وحرصه على رعاية الفعاليات التي تلتقي مع تطلعات المجتمع، كما يعزز من خلالها المظاهر الإيجابية التي تكتسب شعبية بين أوساط الشباب كرياضة البادل وغيرها من التوجهات المرغوبة الأخرى.



شارك في البطولة 128 فريقا لفئتي الرجال والنساء، بواقع 64 فريقا لكل فئة، خصصت البنوك المحلية لموظفيها فرقا من بينها، حيث مثل بنك برقان فريقان، أحدهما من فئة النساء والآخر رجال. وقد استمرت البطولة 3 أيام بواقع يومين للرجال ويوم للنساء، وحصلت الفرق الفائزة بالمراكز الـ 3 الأولى من الفئتين على جوائز نقدية قيمية.



من جهتها، قالت مدير أول - العلاقات العامة في بنك برقان حصة حسين النجادة إننا فخورون برعايتنا ومشاركتنا لهذه البطولة التي نظمها اتحاد مصارف الكويت، حيث أكدت مجريات هذه البطولة عمق الترابط بين كافة جهات القطاع المصرفي في الكويت وساعدت على تعزيز الثقافة الرياضية في مجتمعنا. كما يهمنا دائما أن نشجع الشباب على استثمار أوقاتهم في ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، علما أن رياضة البادل حاليا أصبحت من أشهر هذه الرياضات وتسهم في تشجيع الشباب على تبني هوايات جديدة ومفيدة».



وأضافت: «لطالما حرصنا في بنك برقان على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، في سياق برامجنا الشاملة للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، إلى جانب ترسيخنا المستمر لأهمية دعم وتشجيع الشباب في مختلف المجالات».



ويواصل البنك تطبيق استراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية من خلال دعمه للقطاعات الحيوية في الكويت، كما يحرص على التنوع في برامجه وفعالياته، لخلق مزيد من التوازن على الصعيد الفردي والمجتمعي، وتهدف مبادراته في القطاع الرياضي إلى تشجيع أسلوب الحياة الصحي الذي يعتمد الرياضة جزءا أساسيا في مكوناته.