عبدالعزيز جاسم



خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة تدريبه الأول مساء أول من أمس على الملعب الفرعي لستاد الصداقة والسلامة بقيادة المدرب الصربي زيلكو ماركوف بحضور 17 لاعبا غاب عنهم اللاعبون الدوليون لمنحهم مزيدا من الراحة، على أن ينضموا لباقي اللاعبين نهاية الأسبوع الحالي قبل المغادرة إلى معسكر صربيا 30 الجاري والذي سيتخلله عدد من المباريات الودية استعداد لانطلاق بطولة الدوري الممتاز 25 أغسطس المقبل.



من جهته، أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الصربي زيلكو ماركوف أن التدريبات ستشهد اختيار أفضل العناصر لاعتمادها ضمن قائمة الفريق، وقال: «سعداء بالإنجازات التي تحققت الموسم الماضي، سواء المركز الثاني بالدوري، أو الفوز بكأس الأمير، وهذا دافع إضافي لنا للظفر بالمزيد من الألقاب، وستكون تحضيراتنا في تصاعد يومي، وصولا إلى أفضل جاهزية ممكنة عند انطلاق الدوري، وستشهد تشكيلة الفريق تغييرا محدودا على مستوى اللاعبين المحليين والمحترفين».



وشدد ماركوف على أن فلسفته التكتيكية لن تتغير، والطريقة التي يلعب بها الفريق ستكون ثابتة مع تغييرات وقتية بحسب مقتضيات الموسم، وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الأفضل للفريق، وستتضح الصورة النهائية للفريق خلال المعسكر الخارجي، لافتا إلى أن كاظمة سيكون خصما صعبا على جميعا الفرق، ومنافسا في كل مسابقات الموسم المقبل.



وفيما يتعلق بنظام الدوري الجديد، قال ماركوف: سيكون مثيرا بدرجة كافية، وأعتقد أن اللاعب الكويتي يحتاج لمزيد من المباريات، والنظام الجديد من شأنه أن يدخل الندية والإثارة على الجزء الأخير من مسابقة الدوري. من ناحيته، أكد المنسق الإعلامي للفريق ناصر الفضلي، أن صفوف الفريق ستكتمل خلال الأيام المقبلة بانضمام اللاعبين الدوليين وكذلك المحترفين، مشيرا إلى غياب ناصر لافي لإجرائه عملية جراحية ويحتاج إلى وقت من أجل التعافي.



وأوضح أن المعسكر الصربي سيشهد خوض مواجهات مميزة مع فرق خليجية وصربية، مشيرا إلى أن لاعب الوسط رضا هاني كان لديه عقد لمدة موسم واحد مع النادي ولكننا لم نرغب بالتجديد معه حسب رأي الجهازين الإداري والفني، لافتا إلى أن إدارة البرتقالي لم تفاوض لاعب وسط القادسية أحمد الظفيري سواء بصفة رسمية أو شفهية.



إلى ذلك، اقتربت إدارة النادي من التوقيع مع مهاجم التضامن يوسف العنيزان.