مبارك الخالدي



تعاقد نادي الجهراء مع الحارس بدر الصعنون الذي سبق ان مثل صفوف الجهراء في مواسم سابقة، وحضر مراسم توقيع العقد رئيس النادي نواف جديد ومدير الفريق محمد مجبل الشمري.



ويأتي التعاقد في خطوة لتجديد الثقة به نظرا لخبرته، وذلك في اطار تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين وكان آخرهم مساعد طراد قادما من نادي النصر.



وكانت تدريبات الجهراء قد انطلقت مساء اول من امس بحضور رئيس مجلس الادارة نواف جديد ومدير الفريق محمد مجبل الشمري وأعضاء الجهازين الفني والاداري ومجموعة كبيرة من اللاعبين غاب عنهم اللاعبون المحترفون بسبب عدم جاهزية التأشيرات الخاصة بهم، وتقدم الحضور الرباعي المحلي عبدالعزيز علي مروي ومحمد الموسوي وبدر العنزي ومساعد طراد، ومن المقرر ان تستمر تدريبات الجهراء حتى نهاية الشهر الجاري موعد المغادرة الى معسكر القاهرة.