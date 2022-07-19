مبارك الخالدي



انطلقت تدريبات الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اول من امس بقيادة المدرب الوطني عيد سابج، وشارك في الحصة التدريبية 24 لاعبا، ما عكس الرغبة الكبيرة للاعبين في تقديم اقصى طاقاتهم ليعود الفريق الى موقعه الطبيعي مع الكبار.



وشارك ضمن التدريبات التي غاب عنها اللاعبون المحترفون لعدم اكتمال اجراءات دخولهم الخاصة بهم مجموعة من لاعبي تحت 20 سنة تمهيدا لتصعيد اربعة او خمسة لاعبين منهم الى الفريق الاول.



ومن المقرر ان تتواصل تدريبات الفريق حتى 7 من الشهر المقبل موعد السفر الى القاهرة حيث مقر معسكر الفريق الذي سيخوض خلاله الفريق اربع مباريات ودية مع فرق مصرية. وفي هذا الإطار اتفق الجهاز الفني مع الجهازين الاداري والفني بنادي القادسية على خوض مباراة ودية على ملعب الاصفر في 26 يوليو الجاري ضمن المرحلة الأولى من الإعداد.