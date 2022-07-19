عبدالعزيز جاسم



قال رئيس جهاز الكرة بنادي اليرموك إبراهيم الرومي إن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم تنطلق في الـ 7:30 من مساء اليوم تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي بايشاو الذي يصل صباح اليوم، وذلك استعدادا لانطلاق بطولة دوري الدرجة الأولى 28 أغسطس المقبل.



وأشار إلى أن إدارة النادي تعاقدت حتى الآن مع 3 محترفين وهم المهاجمان الكولومبي خوسيه ريكاردو والبرتغالي ميغيل انجلو ولاعب الوسط الرواندي كيفن انجلو، موضحا أن هناك صفقتين قادمتين في الطريق بعد اعتذار المدافع الإكوادوري جيري جبريل عن تكملة المشوار مع الفريق في الموسم المقبل.



وأكد الرومي أن مجلس الإدارة يعمل على إعداد الفريق بصورة مميزة حتى يتمكن من العودة إلى الدوري الممتاز مع نهاية الموسم وهو قادر على ذلك لما يملكه من لاعبين قادرين على تحقيق طموحه.