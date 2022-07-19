يعقوب العوضي



حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب فوزا ثمينا ومستحقا على المنتخب السعودي بنتيجة 30-26 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الثانية من فعاليات المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا السابعة عشرة للشباب المقامة في البحرين، ورفع «الأزرق» رصيده إلى 4 نقاط.



في الشوط الأول لم يتمكن المنتخب الوطني من التفوق على المنافس والذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء وسط تراجع في المستوى من أزرق الشباب، ومع تقدم الوقت تألق صانع الالعاب سيف العدواني وحارس المرمى أحمد الجويعد حارس المرمى ليرجحا كفة منتخبنا ويتفوق الازرق تدريجيا، فكان الاختراق من العمق والتصويب من مسافات مختلفة سلاحا فعالا.



ولم يهنأ الأزرق بالموهبة الشابة علي نصير والذي عاد الى الملاعب مؤخرا بعد تعافيه من إصابة في الكتف، حيث تعرض لإصابة أخرى في كتفه الأيمن هذه المرة وابعدته عن المباراة واثرت على الجانب الهجومي بصورة كبيرة، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على خطورة الاصابة وامكانية لحاقه بالمباراة الاخيرة امام المنتخب الايراني غدا في الـ 6:30.



وبهذه النتيجة يكون الازرق الشاب قد قطع شوطا طويلا نحو التأهل الى الأدوار النهائية وعليه حسم البطاقة رسميا امام المنتخب الايراني.



في السياق ذاته، اكد مدرب حراس المرمى الإسباني ماركوس ان حراس المرمى يتميزون بمستوى فني كبير، مشيدا بمستوى اللاعبين طوال المعسكر التدريبي.