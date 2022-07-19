أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية أن أعداد المستفيدين من مشروع الأضاحي للعام 1443هجرية - 2022ميلادية، بلغت 2300 أسرة محتاجة داخل الكويت وخارجها.



وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل بأن الوقف الإنساني استهدفت من مشروعها للأضاحي توفير اللحوم للأسر المتعففة والأرامل والأيتام والمحتاجين في هذا الموسم المبارك. وذلك في إطار التخفيف عن تلك الفئات، التي تواجه أوضاعاً معيشية وحياتية بالغة الصعوبة.



وأوضح العبد الجليل أن مشروع الأضاحي داخل الكويت، تم بدعم مبارك من الأمانة العامة للأوقاف، التي لاتألو جهداً في مد يد العون والدعم للمشروعات الكبرى التي يعود نفعها على عموم المحتاجين سواءً داخل الكويت أو خارجها، مؤكداً أن أن 500 أسرة متعففة داخل البلاد استفادت من هذا المشروع الموسمي الكبير.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تنفيذ المشروع خارج الكويت في 11 دولة هي الصومال والسودان ومدغشقر والفلبين وجيبوتي والنيجر واليمن وجزر القمر وألبانيا والمغرب وتركيا، تحت شعار "الكويـــت بجـــانبكم"، لافتاً إلى حرص الجمعية على تحقيق الدقة والأمانة في تنفيذ هذه المشاريع ابتداءً من دراسة الحالات المستحقة والإشراف على شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها على المحتاجين لتحقيق الهدف من المشروع.



مختتماً تصريحه بالدعاء للمحسنين الكرام من أهل الخير على ما جادوا به من أموالهم وصدقاتهم لمشروع الأضاحي، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم نفقاتهم وأن يجعلها في موازين حسناتهم.