الشايع: أكثر من 70,000 مستفيد من مشروع «أضحيتك فرحة وقربة» داخل الكويت وخارجها



في إطار الشراكة والتعاون بين جمعية الصفا الخيرية الإنسانية والأمانة العامة للأوقاف، قامت الجمعية بتنفيذ مصرف الأضاحي داخل الكويت بدعم كريم من أمانة الأوقاف، ليستفيد منه 600 شخص داخل الكويت، وذلك بحضور مندوب أمانة الأوقاف، للإشراف والمتابعة والتقييم.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع بالدور الرائد الذي تلعبه أمانة الأوقاف في تحقيق التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمثلت في تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى على الصعيد المحلي والدولي.



كما أضاف الشايع أن «الصفا الإنسانية» قامت بتنفيذ هذا المشروع في 10 دول أخرى لهذا العام، واستفاد منه أكثر من 70,000 شخص داخل الكويت وخارجها، حيث تم توزيع هذه الأضاحي على الأسر المتعففة داخل الكويت، إضافة إلى الفقراء والأرامل واللاجئين والأيتام والمساكين في قيرغيزيا واليمن وفلسطين، وتركيا ولبنان، وبنغلاديش واللاجئين البورميين، وسريلانكا والصومال وتشاد.



وختم الشايع حديثه بشكر عموم المحسنين والمتبرعين الكرام على دورهم الكبير في دعم هذا المشروع، الذي استفادت منه الأسر المتعففة والأرامل والفقراء والمساكين داخل الكويت وخارجها، وساهم في إدخال السعادة على قلوبهم واطفالهم في عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يكتب لهم أجر ما قدموه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة، مشيداً في الوقت ذاته بالتجاوب الكبير من قبل المتبرعين مع حملة العشر المباركات التي تكللت بالنجاح واكتمال المستهدفات بفضل الله ومنته ثم بعطائهم ودعمهم.