عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في مشروع مجنوب مدينة صباح الأحمد السكنية «N7» والتي تشتمل على 247 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 9 سبتمبر 2015، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات اليوم الخميس ويوم الأحد المقبل، بينما سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين المقبل 25 الجاري، على أن يتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 27 الجاري.



وطالبت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم في هذا المشروع بالحضور إلى مقرها في جنوب السرة الساعة 9 صباحا حسب المواعيد المحددة لكل منهم.



من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة، أن إدارة خدمة المواطن ستستقبل المواطنين في المقر الرئيسي للمؤسسة بمنطقة جنوب السرة خلال الفترة المسائية من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء، وذلك لاستقبال معاملاتهم وتلقي استفساراتهم.