بحث وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن يوم أمس الأول آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات عدة بما في ذلك التعاون القانوني والقضائي.



وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان، ان «رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن استقبل مساء أمس الأول بقصر الحكومة المستشار الجلاوي على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي».



وأوضح البيان أن اللقاء شكل فرصة لتبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية - الكويتية في العديد من المجالات بما في ذلك التعاون القانوني والقضائي وفي مجال تعزيز النزاهة والشفافية ودعم السلوكيات الأخلاقية في الحياة العامة.



وأضاف أن الطرفين أشادا «بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تنشيط آليات التعاون الثنائية بما يرقى إلى توجيهات قيادتي البلدين».



وكان الجلاوي قد بحث قبل هذا اللقاء مع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج تطوير علاقات التشاور والتعاون بين البلدين لاسيما في مجال القضاء الدستوري. وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية الجزائرية، أن الجانبين استعرضا «سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين لاسيما في مجال القضاء الدستوري». وأضاف البيان أن الجلاوي أكد على «الأهمية البالغة التي توليها السلطات الكويتية لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المستمر مع الجزائر».



من جانبه، أبرز رئيس المحكمة الدستورية أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة في الجزائر تحت قيادة الرئيس عبدالمجيد تبون من أجل بناء جزائر جديدة خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء.