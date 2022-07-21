أسامة دياب



أكد آمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحري هزاع العلاطي أن الكويت والهند تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات العظيمة.



وأضاف العلاطي في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق خالد صالح الصباح، على هامش حفل الاستقبال الذي أقيم على متن الفرقاطة الهندية (تيغ 45) أول من أمس أن العلاقة بدأت منذ سنوات عديدة عندما تمكن آباؤنا وأجدادنا من السفر إلى الهند باستخدام قوارب خشبية لجلب البضائع والإمدادات من الهند إلى الكويت ولتأكيد مدى عمق الصداقة استخدمت الكويت «الروبية» عملة قانونية حتى 1961، مشيرا الى ان البحرية الكويتية تتطلع دائما إلى زيادة التعاون مع البحرية الهندية، حيث بدأنا بالفعل المناقشات والتنسيق على مستوى عال.



ولفت إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها، مثل تبادل الخبرات في المجالات البحرية وإجراء تمارين ثنائية وزيارة السفن، مؤكدا ان البحرية الكويتية ستشارك في تمرين «ميلانو» الذي سينفذ في الهند مطلع العام المقبل.



وبين ان طاقم السفينة سيزور القاعدة البحرية للاطلاع على قدرات القوة البحرية الكويتية، كما سيقوم فريق من القوة الكويتية بزيارة السفينة للتعرف على الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة، وسيتم إجراء تمرين مشترك بين السفينة الهندية وبعض قطع القوة البحرية الكويتية اليوم أثناء مغادرة السفينة في البحر الإقليمي والمياه الاقتصادية، بهدف التدريب على إجراءات فرض الأمن البحري ومكافحة القرصنة البحرية وحماية خطوط الملاحة البحرية.



وأشار إلى التعاون بين القوتين البحريتين الكويتية والهندية في مجال التدريب، مع الإعداد لدورات تدريبية مشتركة - تحت الدراسة - بين الجانبين في المستقبل القريب.



بدوره، أكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج ان بلاده تتمتع بعلاقة تقليدية وحيوية للغاية مع الكويت، لافتا إلى ان هذه العلاقات أصبحت شراكة ديناميكية طويلة الأمد على مر السنين تضم العديد من أصحاب المصلحة مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات التجارية والـمـجمـوعات الصناعية والجامعات ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا والأكاديميين والعلماء والطلاب ومؤسسات الابتكار والبحث.



وتابع جورج: كل شركة ومؤسسة في الكويت لديها قصة إيجابية من المشاركة مع الهند لترويها، مما يجعلنا جميعا فخورين، موضحا ان الكويت تعد جزءا من جوار الهند الممتد، وشريكا رئيسيا في تقدمنا الاقتصادي، لاسيما في مجال أمن الطاقة والرعاية الصحية، مبينا ان زيارة الفرقاطة الهندية تعكس الشراكة الثنائية المتنامية بين البلدين في جميع القطاعات خاصة بمجال التعاون الدفاعي، وتشير إلى التزام البحرية الهندية بإقامة شراكة تعاونية مع الدول الصديقة في منطقة المحيط الهندي وخارجها لحل التحديات البحرية معا.



وأكد ان الفرقاطة تقوم بالعديد من المهمات على نطاق واسع في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن وتوفر الأمن البحري في المنطقة، وفي الأشهر المقبلة سيكون لدينا المزيد من زيارات السفن والمشاركة الثنائية بين قواتنا الدفاعية، مشيرا إلى زيارة 6 سفن حربية هندية إلى الكويت العام الماضي مما عزز تعاوننا الثنائي.



وذكر انه على الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة التي طرحتها «كورونا» استمرت علاقات البلدين في النمو وعزز تعاوننا الثنائي في مكافحة الجائحة شراكتنا، مستذكرا إرسال فريق طبي للطوارئ من الهند إلى الكويت ثم توريد لقاحات «صنع في الهند» إلى الكويت، والأوكسجين الطبي من الكويت إلى الهند، مما جعل الكويت أكبر مورد للأوكسجين الطبي لبلادنا.