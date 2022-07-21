رئيس المراسم الديبلوماسية الملكية: الوسام يعد «تكريماً نادراً واستثنائياً» من الملكة لسفير دولة أجنبية لدى انتهاء فترة عمله

الدويسان: تكريمي من الملكة إليزابيث تكريم للكويت قيادةً وشعباً.. ونجاحي في مهمتي جاء نتيجة دعم القيادة السياسية



منحت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية أمس الأربعاء سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد عبدالعزيز الدويسان وسام فارس من درجة (سانت مايكل وسانت جورج) الذي أنشأه الملك جورج الرابع عام 1818.

وقال رئيس المراسم الديبلوماسية الملكية المارشال اليستر هاريسون في تصريح لـ «كونا» إن الوسام الذي حصل عليه السفير الدويسان يعد «تكريما نادرا واستثنائيا» تمنحه الملكة لسفير دولة أجنبية لدى انتهاء فترة عمله تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.



وأشاد المارشال هاريسون بالدور الذي قام به السفير الدويسان على رأس بعثة الكويت في المملكة المتحدة وحضوره الدائم والفاعل في المناسبات واللقاءات الديبلوماسية.

وأضاف أن السفير الدويسان كان له دور «مهم» أيضا خلال توليه عمادة السلك الديبلوماسي في بريطانيا، حيث كان الناصح الأمين للسفراء الجدد.



وقال إن تكريم الملكة إليزابيث الثانية الاستثنائي للسفير الدويسان جاء كونه أحد أهم الشخصيات الديبلوماسية التي تركت أثرا كبيرا في الحياة السياسية في لندن، حيث شغل منصب سفير بلاده مدة 30 عاما.



وأوضح أن السفير الدويسان لم يغب عن أي مناسبة ملكية دعي إليها طوال فترة رئاسته للسلك الديبلوماسي.



وذكر هاريسون أن القصر الملكي وتقديرا للمكانة التي يحظى بها السفير الدويسان فقد أرسل سيارة خاصة من أسطول سيارات القصر لتقله وحرمه من منزلهما الى قصر «باكنغهام».



من جانبه، قال السفير الدويسان في تصريح مماثل لـ«كونا» انه حظي بلقاء مع الملكة عبر مكالمة فيديو في قصر «باكنغهام»، مثمنا اللفتة الكريمة من لدن جلالتها بمنحه هذا الوسام الرفيع.

وأضاف أن التكريم الذي حظي به من قبل جلالة الملكة إليزابيث الثانية هو تكريم للكويت قيادة وشعبا، مشيرا الى أن نجاحه في مهمته كسفير جاء نتيجة للدعم اللامحدود الذي أولته إياه القيادة السياسية للبلاد.



وأعرب السفير الدويسان عن اعتزازه بلقاء الملكة التي منحته أيضا هدية عبارة عن صورة شخصية لها بتوقيعها تقديرا واحتراما للدور الذي قام به خلال تواجده سفيرا لبلاده وعميدا للسلك الديبلوماسي.



وقال إنه وعلى مدى 20 عاما، وهي فترة توليه منصب عمادة السلك الديبلوماسي، أتيحت له الفرصة لحضور أكثر من 100 مناسبة رعتها الملكة بنفسها سواء من خلال زيارات الدولة الرسمية أو اللقاءات الملكية الخاصة.



وكان السفير الدويسان شغل منصب سفير الكويت لدى المملكة المتحدة منذ عام 1992 وعميدا للسلك الديبلوماسي منذ عام 2002.