رشيد الفعم



بعدما توجه الترشيح نحو الشيخ د. محمد صباح السالم وتداول اسمه لرئاسة الحكومة الجديدة على نطاق واسع في البلاد، تستمر حالة الترقب مع استمرار المشاورات الرسمية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة الذي كان من المنتظر تسميته مساء أول من أمس، إلا انه تم تأجيل الإعلان عن الأمر الأميري المرتقب.



ووفقا لما أشارت إليه «الأنباء»، فإن «تفاهمات» محددة تسببت في التريث وترحيل البت في الموضوع ربما للأسبوع المقبل رغم الحالة شبه المؤكدة عن توجه القيادة السياسية لحسم الأمر باتجاه محدد.

ورغم حالة الركود التي سادت يوم أمس حول التسريبات لجهة اختيار رئيس الوزراء، إلا ان مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان المشاورات لاتزال مستمرة رغم ما يتم تداوله من أخبار، مشددة على ان التريث لا يعني صرف النظر عن التوجه العام أو المقاصد، وان التشكيل الحكومي الذي يتطلع إليه لا يمكن ان يكون لتسيير الأمور فقط وان كان عمر الحكومة الجديدة قصيرا من الناحية الدستورية، وهو أمر عليه إجماع من جميع المراجع.

وأوضحت المصادر ان المشاورات التي تجري حاليا لا تعني البت النهائي في التوجهات، بل ان الاحتمالات مفتوحة وفقا للتطورات التي تحدث استنادا للمواقف المبنية على القناعات أو القرارات المرتبطة بالقضية وما ينتج عنها، مشيرة إلى ان الفترة الزمنية القصيرة المقبلة ستكون حاسمة للبت في الأمر لعدة أسباب، أبرزها المواعيد الدستورية المنظمة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.