قاد لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين فريقه مان سيتي، بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم، للفوز على أميركا دي مكسيكو المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت في مدينة هيوستن الأميركية، وغاب عنها الوافد الجديد إلى «سيتيزنس» المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند. افتتح البلجيكي التسجيل بعد 30 دقيقة من صافرة البداية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس غييرمو أوتشوا عن صدها. وعادل هنري مارتن للفريق المكسيكي بعدما استفاد من كرة في العمق وقاوم عودة المدافع الهولندي ناثان أكيه (43)، قبل أن يسجل دي بروين الهدف الشخصي الثاني له والفوز لفريقه بتمريرة من الجزائري رياض محرز (45+1). وقرر الإسباني بيب غوارديولا مدرب بطل إنجلترا إبقاء هالاند على مقاعد البدلاء في أولى مباريات فريقه خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.



ومن المرجح أن يخوض هالاند الذي احتفل ببلوغه 22 عاما والمنتقل إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو من بوروسيا دورتموند، مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد في اللقاء الثاني التحضيري أمام بايرن ميونيخ في غرين باي.وفي مواجهة أخرى، برز الوافدان الجديدان المهاجم السنغالي ساديو ماني وقلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت بقميص فريقهما بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية، في الفوز العريض الودي على دي سي يونايتد 6-2 في العاصمة واشنطن، ضمن إطار استعدادات النادي البافاري للموسم الجديد.



وافتتح الدولي السنغالي القادم من ليفربول مقابل قرابة 40 مليون يورو التسجيل من ركلة جزاء بعد 5 دقائق من صافرة البداية، فيما أضاف المدافع دي ليخت المنضم حديثا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 67 مليون يورو الهدف الرابع لفريقه من ركلة ركنية بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب بعد الاستراحة (47).



وتناوب على تسجيل الأهداف النمساوي مارسيل سابيتزر (12) وسيرج غنابري (44) والهولندي يوشوا زيرتزي (51) وتوماس مولر (90+1).



وسجل أهداف دي سي يونايتد الذي تعاقد أخيرا مع لاعبه السابق الدولي الإنجليزي واين روني ويمر بفترة صعبة اثر احتلاله للمركز الأخير في الدوري، البديلان النرويجي سكاغه سيمونسن ليلاند (54) وثيودور كو ديبيترو (83).