أحرزت العداءة الكازاخستانية نورا جيروتو ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم في ألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.



وقطعت جيروتو (26 عاما) مسافة السباق بزمن 8:53.02 دقائق محققة رقما قياسيا جديدا لبطولة العالم ماحية الرقم السابق الذي كان بحوزة الكينية بياتريس تشيبكويتش بطلة النسخة الأخيرة في الدوحة عام 2019 وهو 8:57.84 دقائق.



وهو ثالث أسرع توقيت في التاريخ منحت به جيروتو، الكينية الأصل، اللقب العالمي الأول لكازاخستان في السباق.



في التاريخ القصير نسبيا لهذا السباق في بطولة العالم، مع ثماني نسخ منذ عام 2005، فازت 5 دول مختلفة بالميدالية الذهبية، وبات كازاخستان هي السادسة.



وعادت الفضية إلى الإثيوبية ويركوها غيتاتشو بزمن 8:54.61 دقائق محققة رقما قياسيا وطنيا، والبرونزية لمواطنتها ميكيديس أبيبي (8:56.08 د).



وحلت البحرينية وينفريد موتيلي يافي رابعة (9:01.31 د)، والتونسية مروى بوزياني تاسعة بزمن 9:20.92 د).