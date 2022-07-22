واصل المنتخب الأسترالي حامل اللقب سيره بثبات في سعيه لإحراز لقب كأس آسيا لكرة السلة للمرة الثانية تواليا، إثر فوزه على اليابان 99-85 الخميس، ضمن الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وضرب موعدا مع منتخب نيوزيلندا الفائزة على كوريا الجنوبية 88-78.



ولحق المنتخبان الأسترالي والنيوزيلندي بكل من لبنان والأردن اللذين تأهلا إلى نصف النهائي الأربعاء عقب فوزيهما على إيران حاملة اللقب ثلاث مرات (91-76) والصين حاملة الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة بـ 16.72-69 تواليا.



في المباراة الأولى، سيطر المنتخب الأسترالي على المواجهة من بدايتها حتى نهايتها، رغم أن اليابانيين لم يسمحوا للأستراليين بالتفرد في اجواء اللقاء. وكان ثون ميكر افضل مسجل لأستراليا بـ 21 نقطة مع 13 متابعة وأضاف اليه ريز أنتوني فيغ 19 نقطة، فيما سجل لليابان كيسي توميناغا 33 نقطة.



وفي المباراة الثانية، أحبطت نيوزيلندا عودة كوريا الجنوبية في الربع الثاني وتقدمها 46-40، فأنهت المباراة بفارق عشر نقاط (88-78)، لتلاقي نيوزيلندا جارتها أستراليا السبت.



وكان فلين كاميرون (22 نقطة بينها أربع ثلاثيات و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة) أفضل مسجل للمنتخب الأوقياني، وأضاف تاكيولا فاهرنسوهن 16 نقطة بينها أربع ثلاثيات وتوهي سميث-ميلنر 14 نقطة، فيما كان غونا را (الأميركي المجنس ريكاردو بريستون راتليف) الأفضل لدى كوريا الجنوبية مع 19 نقطة و14 متابعة.