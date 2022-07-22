شدد الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف برشلونة، على أنه ما زال «متعطشا» لتحقيق النجاح ومواصلة تسجيل الأهداف بألوان النادي الكاتالوني.



وقدم برشلونة اللاعب الذي كلفه قرابة 50 مليون يورو لضمه قبل أيام معدودة من بايرن ميونيخ، خلال جولته الاستعدادية في الولايات المتحدة التي استهل مبارياتها الـ 4 بالفوز على إنتر ميامي بسداسية نظيفة.



وتواجد رئيس برشلونة جوان لابورتا بجانب الپولندي البالغ 33 عاما لدى تقديمه رسميا كلاعب في الفريق الكاتالوني.



وقال ليفاندوفسكي الذي سجل 344 هدفا في 375 مباراة خاضها بقميص بايرن، إنه «متعطش دائما للنجاح والتمتع بذهنية الفوز. إنه تحد جديد بالنسبة لي ولقد اكتشفت منذ الآن بأن هذا الفريق يتمتع بإمكانات هائلة». وقد تكون بداية ليفاندوفسكي بقميص برشلونة نارية من خلال المشاركة الأحد المقبل في لاس فيغاس ضد الغريم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي.



ورأى مهاجم بوروسيا دورتموند السابق أن برشلونة «يتمتع بالكثير من المؤهلات وأريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجل النادي. أنا جاهز».