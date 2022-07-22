أكد رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة عبدالهادي الشبيب سعي الاتحاد لإنشاء مركز متخصص بتدريب منتسبي اللعبة من حكام وإداريين ومدربين لتطويرها على مستوى العالم العربي.



وقال الشبيب الذي يرأس الاتحاد الكويتي للعبة أيضا بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد العربي للأعوام 2022-2025 في الانتخابات التي جرت بمقره في مملكة البحرين أخيرا ان المركز يهدف الى تطوير مهارات الحكام والمدربين والإداريين وتعزيز إمكانياتهم لينعكس هذا إيجابا على اللاعبين مباشرة.



وأشار إلى الحرص على رفع مستوى اللعبة من خلال دورات وبرامج يقدمها افضل المحاضرين على المستوى العالم.



وعن أهداف الاتحاد العربي في الفترة المقبلة، لفت الشبيب الى تنظيم مواعيد البطولات العربية ووضع أوقات محددة لتتوافق مع «الرزنامة الدولية» حتى لا يصبح هناك تعارض بين البطولات، الأمر الذي يؤثر على مستوى المنتخبات عموما.



وشدد على أهمية الاحتكاك مع المنتخبات العالمية والاستفادة منها قدر المستطاع للوصول الى افضل مركز ممكن للمنتخبات العربية في التصنيف العالمي.



وأوضح ان الاتحاد يسعى الى إقامة «مباراة سوبر» بين بطل المنتخبات الوطنية في الاتحاد العربي مع بطل قارة أوروبا او بطل قارة آسيا، لافتا الى إمكانية تطوير الفكرة من خلال تنظيم بطولة مجمعة تجمع بطل العرب مع أبطال القارات لزيادة الاحتكاك ورفع مستوى اللعبة.



وتطرق الشبيب الى تركيز الرئاسة الجديدة للاتحاد العربي على نشر اللعبة بين العنصر النسائي وتشجيع الاتحادات العربية على دعم المنتخبات النسائية، وعزا ذلك الى الاهتمام الكبير الذي توليه النساء في العالم العربي لكرة الطائرة.



وذكر ان الاتحاد الذي سينقل مقره من البحرين الى الكويت سيركز على البراعم والناشئين والشباب كونهم اللبنة الأولى في سلم تحقيق النجاح والإنجازات، مضيفا ان انتقال المقر الرئيسي للاتحاد الى الكويت يعكس مكانتها في العالم العربي.