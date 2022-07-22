عزز يوفنتوس خطه الخلفي بضم قلب الدفاع البرازيلي غليسون بريمر من جاره اللدود تورينو بعقد لـ 4 أعوام.



ودافع ابن الـ 25 عاما عن ألوان تورينو طوال 4 مواسم بعد قدومه إليه من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وهو سيعوض رحيل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الى بايرن ميونيخ.



وقال يوفنتوس في بيان الإعلان عن التعاقد مع بريمر إنه «خلال مروره في إيطاليا، فرض نفسه أحد أفضل اللاعبين الحاليين».



وكان من المتوقع أن ينضم بريمر الى الغريم إنتر، لكن يوفنتوس تفوق على «نيراتسوري» وخطف خدماته بعدما دفع قرابة 40 مليون يورو لضمه وفق تقديرات وسائل الإعلام.



وضمن مسعاه لاستعادة لقب الدوري المحلي الذي احتكره طوال 9 مواسم متتالية بين 2012 و2020 قبل التنازل عنه لصالح إنتر وجار الأخير ميلان على التوالي، نشط يوفنتوس في فترة الانتقالات الحالية وضم الأرجنتيني أنخل دي ماريا ولاعبه السابق الفرنسي بول بوغبا في صفقتي انتقال حر بعد انتهاء عقديهما مع باريس سان جرمان ومان يونايتد تواليا.



كما حصل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري على الظهير الأيسر أندريا كامبياسو من جنوى لكنه أعاره لبولونيا، فيما خسر في المقابل جهود المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا المنتقل لروما بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق من أجل تمديد عقده.



ورحل عن يوفنتوس أيضا مدافعه المخضرم جورجو كييليني ولاعب وسطه فيديريكو برنارديسكي الى الدوري الأميركي للدفاع عن ألوان لوس أنجيليس وتورونتو الكندي تواليا، فيما انتهت فترة استعارة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد.