عبدالعزيز الفضلي



طالب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد وكيل التعليم العام بالسماح بتسهيل مهمة فريق الدعم النفسي لمشروع تعويض الفاقد التعليمي للطلبة بزيارة المدارس لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية.



وقال المقصيد في كتابه لوكيل التعليم العام: إيمانا بأهمية تعويض الفاقد التعليمي الذي سببته جائحة كورونا حيث تعد من المشكلات الكبيرة التي تواجه التعليم في مختلف دول العالم بمعدلات متباينة، وكان له أثر واضح في التحصيل العلمي، لذا أطلقت الوزارة مشروع تعويض الفاقد التعليمي تحت رؤية إعادة تعزيز التعليم للجميع وبمشاركة إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بالخطة التشغيلية للمشروع من خلال تشكيل فريق الدعم النفسي الذي سوف يزور المدارس لتنفيذ الخطة.



وأضاف: يرجى التكرم بالإيعاز الى جهات الاختصاص لديكم لتسهيل مهمة فريق الدعم النفسي خلال فترة العمل والتي تستمر حتى 11 اغسطس المقبل.