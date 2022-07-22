ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن مدير الجامعة د.يوسف الرومي أصدر قرارا بتكليف الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء الصيدلية في كلية الصيدلة د.ناصر التناك للقيام بأعمال كل من عميد كلية الصحة العامة ومساعد عميد الكلية للأبحاث والدراسات العليا ورئيس قسم الصحة البيئية والمهنية اعتبارا من 17 يوليو وحتى إشعار آخر.



وأشارت المصادر إلى أن الرومي قرر إنهاء تكليف كل من د.جوزيف كريج لونجنكر من القيام بأعمال عميد الكلية ود.سيد الجنيد من القيام بأعمال مساعد العميد للأبحاث والدراسات العليا، ود.جانفيير غاسانا من القيام بأعمال رئيس قسم الصحة البيئية والمهنية اعتبارا من 16 يوليو.