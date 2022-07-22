عميد القبول: المنافسة والانتقائية واجتياز اختبارات القبول متطلبات الالتحاق بـ KILAW



أوضح القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل أ.د.صالح العتيبي في تصريح صحافي أن كلية القانون الكويتية من الجامعات الخاصة ذات المعايير العالية في اختيار طلبتها، إذ إن ذلك يقوم على المنافسة بين الحاصلين على أعلى المعدلات بنسبة الثانوية العامة، والحائزين الدرجات العالية في اختباري القبول للغتين العربية والإنجليزية، وأضاف أن هذا القبول الانتقائي للمتقدمين لـ KILAW، هو سر متانة تكوين طلابها وقدراتهم التأهيلية التي جعلت سوق العمل يتنافس من أجل توظيفهم، فإلى جوار تميز تحصيلهم القانوني وتكوينهم العلمي فإن قدرة خريجي الكلية في أداء العمل القانوني باللغتين العربية والإنجليزية كما تم تأهيلهم، أكسبهم قدرة تنافسية تأمن لهم أفضل الوظائف المتاحة في سوق العمل، وهو ما يفسر تزايد طلبات القبول الكبيرة التي تشهدها KILAW ما يزيد في المنافسة والانتقائية في اختيار الطلبة الملتحقين بها، كما يتم تخصيص منح دراسية عديدة كاملة أو جزئية من قبل الكلية للفائقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمعوزين، أداء من الكلية لدورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية.



من جانبها، أوضحت مديرة القبول في «KILAW» فوزية الشهاب بتصريح إضافي أن الكلية تشهد إقبالا كبيرا وأعدادا ضخمة من طلبات الالتحاق ببرامجها كافة سواء للماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم، مشيرة إلى أن طلبات الالتحاق بـ KILAW تجاوزت ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية حتى الآن، وهي في تزايد كل يوم رغم عدم فتح باب قبول طلبات البعثات الداخلية لدراسة البكالوريوس حتى الآن، حيث سيبدأ قبول طلبات الالتحاق بها اعتبارا من الأحد 24 يوليو 2022، ولابد من التنويه إلى أننا نوفر بيئة تعليمية علمية وتربوية متميزة للملتحقين بالدراسة في KILAW، وفقا لمعايير معتمدة عالمية ووطنية وهو ما يحقق التميز للدراسة في الكلية.