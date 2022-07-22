التقى مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي أول من أمس أسرتي كليتي العلوم الإدارية والعلوم الحياتية ممثلتين بأعضاء الهيئة الأكاديمية والمساندة والإدارية وطلبة وطالبات الكليتين، وذلك بحضور القائم بأعمال أمين عام الجامعة بالإنابة د.محمد زينل، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة لشؤون الخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد الملا، والقائم بأعمال مدير الجامعة للشؤون العلمية د.محمد الأنصاري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.أسعد الراشد، والقائم بأعمال كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية د.إبراهيم ميرزا، بمسرح كلية العلوم الإدارية بحرم مدينة صباح السالم الجامعية. في بداية اللقاء، رحب د.إبراهيم ميرزا بمدير جامعة الكويت وبأعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلبة وطالبات الكلية، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة.



بدوره، أعرب د.أحمد اللافي عن شكره لمدير الجامعة لإتاحته الفرصة لجميع منتسبي الكلية للتعبير عن معوقات العمل، وأخذ اقتراحاتهم وشكاواهم بعين الاعتبار. وذكر مدير الجامعة د.يوسف الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، حيث قدم عرضا بعنوان «فجر عصر جديد» يتناول أهم إنجازات الإدارة الجامعية خلال الأشهر الـ 3 الماضية.