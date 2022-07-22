أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل على مقاعد المنح الدراسية في مملكة البحرين خلال الفترة من يوم الأحد المقبل 24 الجاري حتى يوم الثلاثاء 26/7/2022 (ONLINE) لاستكمال مرحلة البكالوريوس للعام الدراسي 2022/2023 وذلك للالتحاق بجامعة البحرين حسب شروط القبول بالجامعة، على ان يتوافر في المتقدم الشروط التالية:



شروط المنح الدراسية



٭ شهادة الثانوية العامة على ألا تتجاوز عامين دراسيين.



٭ صورة من شهادة الميلاد.



٭ صورة من جواز السفر.



٭ صورة من البطاقة المدنية للطالب.



٭ شهادة لمن يهمه الأمر من التأمينات الاجتماعية بأن الطالب لا يعمل.



٭ صورة من البطاقة المدنية لولي الأمر وشهادة الوفاة لولي الأمر في حال وفاة.



٭ وكالة تعليمية من ولي الأمر في حال إذا كان ولي الأمر غير الوالد.