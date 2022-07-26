أجرى البنك التجاري الكويتي أول سحب على الحملة الصيفية بحر/ جو الموجهة إلى عملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بالعديد من الجوائز القيمة من خلال سحوبات يجريها البنك على عدد من المعدات البحرية وباقات السفر.

وقد تم إجراء السحب يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري. وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:



1 ـ ساره جمال علي فايز، الجائزة رحلة إلى جزر المالديف.



2 ـ جمال عبدالواحد محمد حافظ، الجائزة جت سكي سي دو سبارك 90.



3 ـ حذيفة قطب الدين كاروبهاي لوداولوالا، الجائزة جت سكي سي دو سبارك 60.



4 ـ جميل عبدالرحمن سيد محمد السيد عمر، الجائزة ياماها سكوتر بحري



5 ـ طارق فريز سرور ملاح، الجائزة كاياك ماستر.



وقد قام البنك بالتواصل مع الرابحين وتهنئتهم بالفوز وتسليمهم الجوائز، بحضور كل من محمد الصراف مدير منطقة - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية، وعبدالرحمن المزين مدير منطقة بالوكالة - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وطلال الرئيس مساعد مدير – إدارة التسويق.



وعن آلية الدخول في السحوبات التي تتضمنها هذه الحملة والفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها لعملاء التجاري من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، كل 10 دنانير ينفقها العميل باستخدام بطاقته الائتمانية داخل الكويت تمنحه فرصة للدخول في السحوبات الشهرية، كما أن كل 10 دنانير ينفقها العميل خارج الكويت باستخدام بطاقته الائتمانية تمنحه 3 فرص للدخول في السحوبات الشهرية، ومقابل كل بطاقة ائتمان جديدة يتم إصدارها خلال فترة الحملة سيحصل العميل على 20 فرصة إضافية لدخول السحوبات.



وبالنسبة لعدد ومواعيد السحوبات الخاصة بهذه الحملة، سوف تشمل 3 سحوبات لاختيار 15 فائزا للفوز بجوائز قيمة، وعن مواعيد السحوبات سوف يتم إجراؤها شهريا بناء على جدول السحوبات المحدد. aهذا، وتستمر الحملة حتى 31 أغسطس 2022.