استقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت، في مكتبه أمس، الأمين العام لمنظمة (أوپيك) هيثم الغيص، حيث تم خلال الزيارة البحث في إمكانية تعزيز التعاون القائم بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



كما استقبل بن سبت سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، حيث تم خلال الزيارة استعراض أهم نشاطات الأمانة العامة للمنظمة على صعيد تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الصناعة البترولية، كما تم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الـ 12 المزمع عقده في قطر بالربع الأخير من 2023.