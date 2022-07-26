المنيفي: التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من إستراتيجية «نفط الكويت»

العطار: رحلة مستمرة تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل كفريق واحد



برعاية وحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي لمديرية الغاز والابتكار بدر المنيفي، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والشؤون المالية بدر العطار، وبحضور عدد من القيادات والمختصين، نظمت مجموعة الابتكار والتكنولوجيا فعالية بعنوان (التحول الرقمي لشركة نفط الكويت) في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، حيث تم استعراض رحلة التحول الرقمي في الشركة منذ بدايتها، وخارطة الطريق التي تم وضعها وفق خطط استراتيجية ومن خلال رؤية مستقبلية تتوافق مع أهداف وتطلعات مؤسسة البترول الوطنية المستقبلية، لتتمخض عنها جهود تطوير منصات الشركة الرقمية وصولا إلى رقمنة معظم عمليات وأعمال الشركة بشكل تقني فعال ومترابط داخليا وخارجيا.



هذا وقد حضر هذه الفعالية نائب الرئيس التنفيذي لجنوب وشرق الكويت عيسى المراغي، ونائب الرئيس التنفيذي لشمال الكويت علي الكندري، ونائب الرئيس التنفيذي لغرب الكويت فؤاد الشيخ، ونائب الرئيس التنفيذي لمديرية التجارية والخدمات المشتركة عبدالوهاب المذن، ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية ورئيس اللجنة العليا لتقنيات المعلومات في القطاع النفطي عبدالله فهاد العجمي، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية في شركة البترول الوطنية الكويتية خالد الخياط، كما تواجد عدد من المدراء المعنيين تمثل بحضور مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا حمد الزعابي، ومدير مجموعة تطوير حقول غرب الكويت السيد أحمد الجسمي، ومدير مجموعة تكنولوجيا المعلومات المشتركة علي النقيب، فضلا عن حضور عدد من مديري المجموعات ورؤساء الفرق في الشركة.



وبدأت الفعالية بكلمة لنائب الرئيس التنفيذي لمديرية الغاز والابتكار بدر المنيفي أكد فيها أن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية شركة نفط الكويت، معربا في الوقت نفسه عن اعتزازه وفخره بالطاقات الشبابية المشاركة في رحلة التحول الرقمي في الشركة، والتي من خلالها تحققت العديد من الانجازات.



وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والشؤون المالية بدر العطار أن التحول الرقمي هو رحلة مستمرة وتقدمية تتطلب تضافر كافة الجهود وعمل الجميع كفريق واحد، وأكد على أهمية التكامل بين استراتيجية شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية في التحول الرقمي، ثم ختم حديثه بشكر جميع العاملين القائمين على التحول الرقمي.



بعد ذلك تم تقديم عدد من العروض المرئية المختلفة حيث استهلتها رئيس فريق تخطيط تكنولوجيا المعلومات رهاف الحساوي بنظرة عامة على خارطة طريق التحول الرقمي لمؤسسة البترول الكويتية، مشددة على ضرورة التعاون التنظيمي الكامل لتحقيق الأهداف، ثم ناقشت رئيس فريق النظم الادارية ورئيس اللجنة الفنية لمجموعة تكنولوجيا المعلومات في الحقول الذكية الدكتورة ريم الشمري والتي قامت بسرد قصص النجاح في رحلة التحول الرقمي العريقة لشركة نفط الكويت والتي بدأت من السبعينات معربة «أن البيانات هي النفط الجديد» وان قصص النجاح كانت ثمرة التفاني والإخلاص وروح الفريق الواحد لموظفي شركة نفط الكويت.