أعلن بنك برقان عن تجديد شراكته الحصرية مع شركة دور السينما (جراند سينماز) للسنة السادسة على التوالي، بحيث يمكن لجميع عملائه الاستفادة من الخصومات الحصرية بجميع أفرع جراند سينماز عند الحجز من شباك التذاكر أو الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بها، باستخدامهم لأي من بطاقات برقان في عملية الدفع.



ترجع بداية هذه الشراكة الاستراتيجية لعام 2016، حينما أصبح بنك برقان البنك الوحيد في الكويت الذي يمنح عملاءه خصومات حصرية على تذاكر جراند سينماز. وقد صرح رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، ناصر محمد القيسي بهذا الصدد قائلا: استمرت هذه الشراكة لـ 6 سنوات على أساس من الثقة المتبادلة بيننا وبين جراند سينماز لما تتمتع به من إقبال في أوساط المجتمع، محققين بذلك رغبات عملائنا واهتماماتهم، وانطلاقا من استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير تجربتهم بشكل مستمر». وأضاف أيضا: «نواصل في بنك برقان ابتكار أفضل الطرق لتزويد عملائنا بالعروض الاستثنائية والمزايا الحصرية، لمنحهم تجربة مصرفية شخصية تتماشى مع احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم بما هو أبعد من ذلك.



من جهته، علق ايزاك فهد، مدير المبيعات والتسويق في جراند سينماز بقوله: نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع بنك برقان للعام السادس على التوالي، كما نهدف إلى تقديم تجربة سينمائية لا مثيل لها من خلال هذا التعاون، بصفتنا معا الوحيدين اللذين يقدمان خصومات مباشرة وغير محدودة لرواد السينما في الكويت من شباك التذاكر أو من خلال الحجز أونلاين». وأضاف قائلا: «ندرك جميعا أن دور السينما هي الوجهة الترفيهية الأكثر شعبية في الكويت، وكجزء من استراتيجيتنا في جراند سينماز نطمح إلى جعل هذه الوجهة في متناول الجميع، في أي وقت ومن أي مكان، دون التزامات أو شروط مسبقة، ولذلك قمنا بتمديد شراكتنا مع بنك برقان لـ 6 سنوات متتالية حتى الآن.



وسيحصل عملاء برقان على أسعار خاصة، بواقع 8 دنانير لتذاكر قاعات جراند VIP، و6.5 دنانير لتذاكر قاعات MX4D، و3 دنانير للتذاكر العادية، إضافة إلى منح عملاء حساب YOUTH فرصة الحجز بسعر مميز بواقع دينارين فقط لكل تذكرة عادية عند الدفع باستخدام بطاقة حساب YOUTH الخاص بهم.



يواصل بنك برقان تنفيذ استراتيجيته لتطوير خدماته المصرفية الشخصية بمنح عملائه تجربة فريدة تلاقي تطلعاتهم، من خلال العروض والخصومات الحصرية عند استخدام بطاقات برقان البنكية، ليضيف بذلك قيمة أكبر إلى أسلوب حياتهم، إلى جانب تزويدهم بمجموعة واسعة من البطاقات التي تقدم لحامليها أرقى الخدمات المصرفية، وتضيف إلى تجربتهم مستوى آخر من الرفاهية.