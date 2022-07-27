فيصل المقصيد للمتفوقين: أنتم النور الساطع والأمل المشرق ووطنكم يفتح لكم ذراعيه لتردوا له الجميل وترفعوا رايته في كل الميادين

هشام أكبر: نشاطنا الإعلامي متعدد في عدة أصعدة ودورنا كنشاط مجتمعي في مساعدة الطلبة ليتعرفوا على جميع الكليات والجامعات

مهند يوسف: المثابرة والاجتهاد والسعي نحو الأهداف كلها أمور تؤدي إلى التميز والوصول إلى القمة

مزيد الحربي: «stc» تفخر بدعم المتفوقين والوقوف إلى جانب الشباب المجتهد والمبتكر في مختلف المجالات العلمية والعملية



ثامر السليم وندى أبونصر



نظمت «مارينا ميديا» ممثلة في «مارينا إف إم» و«مارينا تي في» يوما مفتوحا لأكبر تجمع للجامعات الخاصة والحكومية المعتمدة في الكويت وتكريما للطلبة الناجحين في الثانوية العامة في قاعة الشيخة سلوى الصباح، وذلك للإجابة عن أسئلة الطلبة المتعلقة بالدراسة في الكويت بالجامعات الحكومية أو الخاصة كما تم تكريم 40 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة، وسط فرحة أهاليهم وذويهم وبحضور لفيف من الأساتذة والمسؤولين في وزارة التربية، بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «جلف سات» هشام أكبر، والرئيس التنفيذي لـ«مارينا إف إم» الإعلامي الزميل مهند يوسف، والرئيس التنفيذي في «stc» م.مزيد بن ناصر الحربي، والمديرة العامة لاتصالات الشركات في «stc» دانة الجاسم، وفريق من العلاقات العامة بالشركة.



وعلى هامش أنشطة اليوم المفتوح، قال الرئيس التنفيذي لشركة «غلف سات» هشام أكبر إن نشاطنا الإعلامي متعدد، واليوم دورنا كنشاط مجتمعي نركز على مساعدة الطلبة وتسهيل لقاءات لهم مع جميع الجامعات ليتعرفوا على جميع الكليات والجامعات، لأنه قرار مهم لهم بعد سنوات دراسية طويلة ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.



ابتكار وريادة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «stc» م.مزيد بن ناصر الحربي إنه إيمانا من «stc» بدور قطاع التعليم في دفع التقدم والنمو، وانسجاما مع قيمها المؤسسية القائمة على الابتكار والريادة، وحرصا منها على دعم الطلاب تواجدت «stc» في الحفل بجناح خاص أقيم على هامش الحفل، من أجل تقديم عروضها الخاصة والحصرية للطلبة الخريجين وكذلك للرد على أي استفسارات لدى الطلبة وأولياء أمورهم، فضلا عن ذلك قامت بنشر مقتطفات من الحفل عبر قنواتها للتواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أن المشاركة جاءت تماشيا مع استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على التعاون ودعم جميع المبادرات الهادفة من مختلف الجهات الحكومية لما فيها مصلحة للمجتمع المحلي وتمكين الشباب، معربا عن سعادته وفخره بمشاركة «stc» الطلبة فرحتهم في الاحتفال بالتخرج، قائلا: نحرص في «stc» دوما على دعم النجاح والوقوف إلى جانب الشباب المجتهد والمبتكر في مختلف المجالات العلمية والعملية، ويأتي هذا الحرص إيمانا منا بدور الشباب المهم والحيوي في دفع تنمية وتطور بلدنا الحبيب، لذا فنحن دوما ندعم الابتكار والتميز في شتى المجالات.

وأنتم أبنائي الطلبة والخريجين، عماد هذا الوطن وقادة المستقبل. وأنا على ثقة بأنكم ستحملون رايته بكل حب وعطاء.



وأضاف الحربي: كانت «stc» وستظل سباقة في دعم المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تمكين جيل الشباب وتشجعهم على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، وهو الأمر الذي يعكس مكانتها كأحد الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات المتقدمة وتمكين التحول الرقمي، واعدا بمواصلة «stc» إبراز دورها كإحدى مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في دعم الكوادر والكفاءات الموهوبة والناجحة والمبتكرة بما يعود بالنفع على المجتمع.



وتابع قائلا: «أتقدم بالتهنئة إلى جميع الطالبات والطلاب المتميزين، وفريق عمل وزارة التربية والمعلمات والمعلمين وفريق العمل في stc، وجميع القائمين على هذا الحدث على جهودهم المتواصلة، وأود أن أبارك للجميع على هذا التفوق والنجاح، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المراحل التعليمية المقبلة وفي مسيرتهم العملية مستقبلا».



وأضاف أن stc لطالما عززت دورها المجتمعي من خلال دعم الطلاب وحديثي التخرج في العديد من المناسبات وشاركتهم العديد من الفعاليات، حيث دأبت دائما على تكريم الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة، كما شاركت stc الجمعية الكويتية للأسر المتعففة في تكريم الطلبة المتفوقين بالإضافة إلى رعايتها الرئيسية لحفل تكريم خريجي طلبة التربية الخاصة مؤخرا.

وتماشيا مع استراتيجيتها لتمكين واستقطاب الشباب الكويتي الطموح الذين يتناسبون مع الثقافة الديناميكية لشركة stc قامت الشركة مؤخرا بالمشاركة في العديد من معارض الفرص الوظيفية في الجامعات الكويتية.



النجاح والتفوق



من جانبه، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد إنه يسعدني أن أقف أمامكم اليوم مثلا لوزارة التربية، نيابة عن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف لنحتفل بتكريم نخبة متميزة من الطلاب والطالبات المتفوقين أوائل المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، ولأحمل لكم تهنئة الوزير لأبنائه الفائقين والفائقات، متمنيا لهم الاستمرار على طريق النجاح والتفوق الذي رسموه لأنفسهم بوصولهم إلى منصة التكريم اليوم.



وأشار المقصيد إلى أن تكريم الطلبة المتفوقين من أهم المناسبات التي تحتفي بها مؤسسات المجتمع، باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تشجيع المتفوقين، ليكونوا قدوة ومثلا يحتذى من قبل غيرهم، وهذا ما تقوم به شركة الاتصالات الكويتية (STC) الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت كشريك استراتيجي لوزارة التربية ونثمن حرصها على التواجد الدائم وأقدم لكم كل التحية والتقدير لنجاحكم وتفوقكم وتميزكم بالوصول إلى هذا التكريم، ونحن على يقين أن طريق النجاح والتفوق والتميز لم يكن سهلا بل اعترضته الكثير من الصعاب، ولكننا في وزارة التربية كنا على ثقة تامة في أبنائنا بأنهم قادرون على تخطي هذه الصعاب بكل عزيمة وثبات، فأنتم النور الساطع والأمل المشرق لوطنكم الكويت الذي يفتح لكم ذراعيه لتردوا له الجميل وترفعوا رايته في كل الميادين.



وفي الختام لا أجد إلا كلمات الثناء والتقدير للجميع ولإخواني أولياء الأمور وإلى وزارة التربية وقياداتها وهيئاتها التعليمية والإدارية الذين ساهموا في وصول هذه الكوكبة من المتميزين والفائقين إلى هذا التكريم، داعيا الله تعالي أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار وأن يحفظ أميرنا الوالد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد.



السعي للأهداف والتميز



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«مارينا ميديا» الزميل مهند يوسف: أشكر في البداية كل شركاء مارينا ميديا الذين قدموا تعاونا بناء، توجني لأتقدم في هذه اللحظات لألقي كلمتي لأحبابي الفائقين والفائقات هذا العام، متسائلا ونحن نحضر لهذا الحفل التكريمي للطلبة الفائقين في الثانوية العامة، لماذا نكرمهم؟ هل المسألة مجرد استعراض إعلامي أم مجرد حفل ضمن التقاليد، بالنسبة لنا هذا هو أول حفل نقيمه في مجموعة مارينا ميديا، ولذلك كان مجرد التفكير بتنظيم الحفل يشعل التساؤلات في رؤوسنا، ويضعنا في اختبار صعب، بالنهاية كان علينا أن نثابر ونجتهد للإجابة عن التساؤلات، فوجدنا أن مثابرتنا للوصول للإجابة هو بحد ذاته إجابة عن كل التساؤلات.



وتابع قائلا: المثابرة والاجتهاد والسعي نحو الأهداف كلها أمور تؤدي إلى التميز، ولهذا كان حفل التكريم لأنكم مميزون كما أن مارينا مميزة وشركاءها بهذا الحفل مميزون، فاللقاء هو لقاء المميزين، والتميز ليس أمرا هينا، وكما يقال فإن الطريق إلى التميز نادرا ما يكون مزدحما ولكن ما نراه اليوم يؤكد بطلان هذه المقولة فهذه الوجوه المضيئة في هذا الحفل وبهذا الكم دليل على أن الطريق للتميز أوسع مما نتخيل مادام هناك مثابرة وإيمان بالقدرات، والحقيقة المعروفة لكم وللكل أن الوصول للقمة سهل، وان الصعب هو الحفاظ عليها، واليوم انتم تتوجون مسيرة 12 عاما من الدراسة بهذا التميز.



وأشار يوسف إلى أنه عليكم أن تدركوا أن المستقبل يفتح أبوابه أمامكم بشروطه، وسواء كنتم مؤمنين بأنكم قادرون أو غير قادرين فأنتم محقون، ولكن عليكم أن تدركوا أن إنجازات اليوم كانت مستحيلات بالأمس ولم تكن لتتحقق لولا تقدير الذات وتحفيزها، فلا حدود لما تستطيعون إنجازه مادام هناك متلازمة الثقة والحافز إلا الحدود التي تضعونها في رؤوسكم، فالحياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن قهرها إلا بالعزيمة القوية والإصرار على بلوغ الهدف، وأنتم أظهرتم بوادر لمواجهة القادم، فالمنافسة الحقيقية هي بين ما تقوم بعمله وما أنت قادر على عمله فأنت مقياس نفسك وتميزك هو المعيار.

وتابع قائلا: إن ستيف جوبز قال وهو يصارع من أجل حياته «الوعي بأن وقتنا محدود، ومعرفة كيفية استغلاله، هذا ما يهم حقا، وأنا أقول لكم اليوم إن قانون الحياة ثابت بأن التميز ليس إلا واجهة لكيفية استغلالكم طاقاتكم في رسم حاضركم ومستقبلكم، فهنيئا لكم حاضركم المميز وحذار من البقاء في الحاضر.



معلومات للخريجين



هذا، وقالت منسقة قسم القبول والتسجيل في الجامعة الأسترالية بالكويت مريم العبدالله إننا نشارك في هذا المعرض لإعطاء معلومات لطلبة الخريجين ممن يرغبون في التقدم للجامعات والكليات الخاصة، مشيرة إلى أن برامج وتخصصات الكلية هي كلية الهندسة وكلية الطيران وكلية إدارة الأعمال ويندرج تحتها تخصصات الهندسة المدنية المهنية والبترول والكهرباء والإلكترونيات بالإضافة إلى هندسة الطيران وإدارة الأعمال والتسويق والموارد البشرية.



وأكدت أن الوقت الحالي متاح التقديم عن طريق موقعنا الإلكتروني عن طريق «الأونلاين» أو عن طريق حضوركم للجامعة، لافتة إلى أن النسب المطلوبة لمن يرغب في التقدم للجامعة على حسابهم الشخصي أن يكون الطالب حاصلا على معدل 65% فما فوق للتخصصات الأدبية و60% فما فوق للتخصصات العلمية.



وأشارت إلى أن التقديم كان متاحا من خلال البعثات الداخلية، والذي يريد الالتحاق بالجامعة لا نتأخر في إعطائه الإرشادات وطريقة التقديم التي تتم عن طريق موقع البعثات الداخلية الإلكتروني.



سقف واحد



من جهته، قال مستشار القبول في الجامعة الأمريكية عمر الفارسي إن مشاركة الجامعة في هذا المعرض للرد على أسئلة الطلبة واستفساراتهم، لافتا إلى أن الجامعة لديها 16 تخصصا ففي كلية العلوم والهندسة تتضمن التخصصات هندسة النظم وهندسة الكهرباء وهندسة الكمبيوتر بالإضافة الى علوم كمبيوتر ونظم المعلومات، أما كلية العلوم الإدارية فتتضمن محاسبة التمويل والإدارة وإدارة الموارد البشرية والتسويق والتمويل والاقتصاد، أما كلية الآداب فتتضمن التخصصات آداب انجليزي علاقات دولية وإعلام والسلوك الاجتماعي وتصميم غرافيكي.



ولفت إلى أن على الطلبة في البداية تحديد الجامعة أو الكلية التي يرغبون فيها ونتمنى أن تكون الجامعة الأمريكية هي الرغبة الأولى لديهم، مشيرا إلى انه يتقدم في الجامعة على اختبار القدرات ومن ثم يتم تحديد أي مستوى يمكن للطالب الالتحاق بها ويأخذ خطاب قبول يتقدم به للبعثات الداخلية حتى يسمح له بالتقديم في الجامعة.



ودعا الطلبة والطالبات الخريجين الى ضرورة السعي والتحري جيدا والبحث عن الجامعات والسؤال عن التخصصات ومعرفتها جيدا فليس قرارا سهلا، ومن ثم سؤال المختصين عن جميع جوانب الدراسة ومن ثم الإقدام على الجامعة والتوفيق للجميع.



بدورها، قالت الطالبة حصة الخضري إنها سعيدة جدا بهذه المبادرة من الجامعات في مساعدة الطالب اختيار التخصص الذي يريده من دون تعب لأنهم تجمعوا تحت سقف واحد وهي تطمح لأن تدرس الأدب الإنجليزي في جامعة الكويت، وتمنت للجميع الاختيارات الموفقة والنجاح المستمر.



معرض تعريفي



من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في كلية القانون الكويتية العالمية عادل العنزي إن الكلية تعتبر أول كلية في الكلية معنية بتخصص القانون فقط ومدة الدراسة فيها 4 سنوات، مشيرا إلى أن تواجدنا اليوم في المعرض في قاعة سلوى الصباح تعريف الطلبة والطالبات على طريقة الدراسة في الكلية والتخصصات الموجودة هي تخصصات بكالوريوس القانون وبرنامج دبلوم القانون وماجستير القانون الذي يتفرع إلى الماجستير العام والخاص والعمليات المالية.



وأضاف العنزي أن مدة الدراسة في الدبلوم سنتان وفي والبكالوريوس 4 سنوات ومدة الدراسة في برنامج الماجستير من سنتين إلى سنتين ونصف وشهادة الكلية معتمدة من داخل الكويت من التعليم العالي إضافة إلى اعتمادات عالمية من بريطانية وأميركا ولدينا تعاون مع الجامعات الزميلة في بريطانية وأميركا.



وتابع قائلا: ما يميز كلية القانون الكويتية العالمية انه يوجد فيها العديد من الخيارات للطلبة كما أن نظام الدراسة بسيط وسهل وأصبح يخرج مخرجات موجودة حاليا في النيابة او التحقيقات او مجلس الأمة والفتوى والتشريع وجميع الوظائف متاحة وقوة البرامج الموجودة ومخرجات الطلبة المتوافرة بسوق العمل بشكل مميز.



تنوع في التخصصات



من جانبه، قال مسؤول القبول في كلية الجونكوين الكندية في الكويت عبدالرحمن سليمان ان كلية الجونكوين الكندية في الكويت هي أول كلية كندية في الكويت، مشيرا الى انها أحد أفرع كلية الجونكوين للآداب والتكنولوجيا التطبيقية في كندا والتي تعتبر من أفضل الكليات التقنية الكندية المعترف بها دوليا وتمنح الطالب شهادة دبلوم مزدوجة معترفا بها دوليا صادرة من الكويت وكندا وتتضمن مناهج عملية تدعم متطلبات سوق العمل.



ولفت إلى انه يوجد فيها طاقم أكاديمي يتميز بخبرة دولية في مجالات التعليم والتدريب لدعم الطلبة وحثهم على التميز ويتألف البرامج الدراسي من (٤ فصول دراسية) منها برنامج اللغة الإنجليزية والتأسيس الأكاديمي وثلاثة فصول دراسية حسب الاحتياج ودبلوم إدارة وريادة الأعمال ودبلوم التسويق ودبلوم الأعمال - المحاسبة إضافة إلى دبلوم برمجة الكمبيوتر.



سوق العمل



من جهته، قال محمد الشطي من الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا إن المشاركة في تجمع الجامعات في قاعة سلوى الصباح لتعريف الطلاب عن الجامعة ينصب تركيز الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت بالمقام الأول على جودة التعليم والبحث العلمي من خلال تقديم برامج ومقررات تعليمية وبحثية متطورة في ضوء المعايير الدولية ومواكبة المتغيرات السريعة في عالم تكنولوجيا المعلومات وسوق العمل، وذلك من اجل إعداد وتهيئة خريجيها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم وتسلحهم بالمعرفة كما تمنح الجامعة الدولية درجة البكالوريوس في تخصصات كلية الهندسة وكلية العلوم الإدارية وكلية الآداب.



استفسارات الطلبة



أما مسؤولة العلاقات العامة في الجامعة الدولية بالكويت شمايل بهبهاني فقالت إننا نشارك في معرض الفرص الدراسية في قاعة الشيخة سلوى الصباح للرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم، مؤكدة أن الجامعة تضم 3 كليات هي الهندسة والعلوم الإدارية والآداب وتتميز كلية الهندسة بتنوع تخصصاتها بين الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وهندسة الكمبيوتر وعلم الحاسوب وعلم النفس السيبراني كما يحصل الطالب على شهادتين.



وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل في الجامعة من خلال موقع الجامعة أو زيارتنا في موقع الجامعة المميز بجوار الأفنيوز، لافتة إلى أننا قمنا بتنفيذ ما يقارب من 11 نشاطا لطلاب وطالبات الجامعة خلال الفصل الدراسي الماضي وتتوافر لدينا العديد من الملاعب وملاعب البادل.