هنأ اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف على الثقة الغالية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، بتوليه رئاسة الحكومة وتكليفه بتشكيلها خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان: ونحن نهنئ رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة فإننا نتمنى له التوفيق في التصدي للمهام الكبيرة التي تنتظر حكومته العتيدة في مختلف المجالات، معربا عن الأمل في تسخير كافة الإمكانيات الحكومية الضخمة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التنمية بكافة أشكالها بالمجتمع الكويتي بالإضافة إلى تطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف السلمان: إننا نأمل في المسارعة بالتصدي للكثير من القضايا التي تعطلت جراء غياب حكومة دائمة ووجود العشرات من الشواغر في المناصب الفنية - المهنية في مختلف القطاعات الحكومية، مضيفا أن المكاتب الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية الكويتية على دراية تامة بأن رئيس مجلس الوزراء المكلف لن يألو جهدا في تحقيق الأهداف المرجوة وخدمة الكويت على أكمل وجه، وانها على استعداد تام لمد يد العون والمساهمة ووضع خبراتها الاستشارية - الهندسية في دعم رئيس الوزراء للقيام بالمهام الكبيرة التي ستواجهها الحكومة المنتظرة.