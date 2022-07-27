بارك عضو المجلس البلدي الأسبق محمد المعجل للفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف لنيله ثقة القيادة السياسية بتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق والنجاح في قيادة الحكومة خلال المرحلة المهمة في تاريخ الكويت.



وأعرب المعجل في تصريح له عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة السياسية على إسناد هذا المنصب المهم في الدولة لرجل من رجالاتها الأكفاء، مؤكدا ان النواف يشهد له الجميع بالنزاهة والخبرة والعمل على مصلحة البلد منذ تدرجه في المناصب بوزارة الداخلية حتى نال ثقة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بتكليفه بتشكيل الحكومة.