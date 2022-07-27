قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن رياحا شمالية إلى شمالية غربية حارة جعلت الطقس مرتفع الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة في فترة الظهيرة لأكثر من 47 درجة مئوية والرياح تكون بين خفيفة ومعتدلة السرعة وقد تنشط على فترات وتتجاوز سرعة الرياح في بعض الأوقات (38) كم/ س وبنسبة رطوبة متدنية تكون بين (10 و15%)، وبذلك تكون المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين تحت الضغط الجوي المنخفض الذي من المتوقع ان يكون بين (995 و1002) مليبار.



ولفت الى أن هذا الطقس وبرياحه الشمالية الجافة سيكون هناك احتمال كبير جدا بأن يتغير مع الساعات القليلة التي تسبق غروب شمس الأربعاء 27 يوليو، حيث تتحول الرياح بين (الكوس والكوس المطلعي) بسرعة بين خفيفة ومعتدلة السرعة (15 و30) كم/ س.



وتابع المرزوق: على إثر تغير اتجاه الرياح إلى الكوس، فإنه من المتوقع أن تزيد نسبة الرطوبة وتكون بين (45 و65%) خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أيضا أن تستمر رياح الكوس في الهبوب مع انخفاض في نسبة الرطوبة حتى الثلاثاء 9 أغسطس.

لكن الرطوبة تميل إلى الارتفاع في المناطق الساحلية، وقد تسبب الرطوبة في ساعات المساء الأولى أو في الليل بظهور الضباب أو كما يسمى محليا (المريخ) كما متوقع ظهوره في ساعات الصباح الأولى، كذلك من المتوقع أيضا أن تظهر بعض السحب العالية والمتفرقة في سماء المنطقة.



واستطرد الخبير الفلكي عادل المرزوق بقوله: إنه قد سبق لنا ان ذكرنا قبل يومين أن منطقة شمال الخليج العربي ومنطقة وسط شبه الجزيرة العربية دخلت فعلا الفترة الفلكية المعروفة بشدة حرارتها وهي فترة (الباحورة) والتي بدأت السبت الماضي متزامنة في دخولها مع بداية برج الأسد الذي دخل 23 يوليو الجاري.



كما يدخل (نوء الذراع) الجمعة 29 يوليو حيث تعرف هذه الفترة محليا باسم فترة (المرزم) وهي فترة شديدة الحرارة ويقول عنها ساجع العرب (في المرزم يا خراف الزم) وهي كناية عن فترة سقوط الرطب في هذه الفترة، و(عملية الخراف) هي عملية جني ثمرة بلح النخيل أو ثمر الرطب أو تمور النخيل، حيث من المعروف جني الأنواع الجيدة من الرطب في هذه الفترة والتي يأتي في قمة أشهرها رطب البحري التي دخلت الآن فترة جني هذا النوع من الرطب الجيد.

وفترة المرزم مدتها أسبوعان أو (13) يوما وتنتهي فترة المرزم مع بداية نوء (النثرة) أو بداية الفترة المعروفة محليا بفترة (الكليبين) والتي تبدأ 11 أغسطس.



وبالنسبة إلى حالة البحر، قال المرزوق: دخل البحر في مرحلة تيارات الحمل الشديدة الاندفاع وغير الصالحة للصيد اعتبارا من الثلاثاء 26 يوليو وسوف تستمر تيارات الحمل حتى الثلاثاء 2 أغسطس، حيث تتحول يوم الأربعاء 3 أغسطس إلى تيارات فساد صالحة للصيد ويكون الموج بين خفيف ومعتدل وارتفاعه يكون بين (30 و60) سم.



وبالنسبة لفترات السباحة في عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة 29 والسبت 30 يوليو فإن أنسب وقت للسباحة هي فترة الظهيرة وتحديدا بين الساعة (12 و1) ظهرا، حيث إن ماية المد أو ماية (السجي) تكون في مدها الأعلى وهي ما تعرف محليا (ماية الهلال).