أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد تعليمات جمركية بشأن تشديد الرقابة بجميع المنافذ الجمركية وذلك لعدم السماح بتهريب المنتجات المدعومة.



وجاء في تعليمات مدير عام الجمارك: بناء على كتاب من وزارة التجارة والصناعة بشأن تشديد الرقابة والإجراءات الرادعة والمحكمة لإيقاف عمليات تهريب المواد المدعومة إلى خارج البلاد وتكثيف الجهود الجمركية على المنافذ الحدودية وكبح الظاهرة التي بدورها تؤثر سلبا على المخزون الاستراتيجي للبلاد للمحافظة على منظومة الأمن الغذائي والمرفق طيه كتاب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والمتضمن فيه حرص شركة المطاحن والدقيق والمخابز الكويتية لتوفير الأمن الغذائي في مقدمة اولوياتها ونظرا لتسارع الاحداث من جميع دول العالم لتأمين مخزونها الغذائي بسبب الاحداث الجارية والازمات المتلاحقة وتشديد الرقابة لمنع تهريب المواد المدعومة وخاصة الطحين حيث لوحظ ان الطحين المخصص للبيع في الكويت يتم تهريبه ويباع بكميات كبيرة خارج البلاد، وعليه يرجى من مديري الادارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديكم بالتقيد بالتعليمات المشار إليها اعلاه والعمل عليها من تاريخه.



حظر استيراد لحوم «المجترات» من بوروندي



كما أصدر الفهد تعليمات جمركية بشأن حظر استيراد جميع انواع لحوم المجترات (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية بوروندي وذلك بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع.



وجاءت هذه التعليمات بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة المتضمن القرار الاداري الصادر بناء على كتاب من الهيئة العامة للغذاء والتغذية في هذا الشأن.



رفع حظر الاستيراد عن الطيور من ولاية كنتاكي



من جهة أخرى، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد تعليمات جمركية بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الاميركية بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة.