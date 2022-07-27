جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على ضرورة نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الكويتي، مشددا على أن الكويتيين جبلوا على التطوع منذ القدم، وهو ما يؤكد تنامي الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية، الأمر الذي يسهم كثيرا في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ الخالد أمس فريق مدينة صباح الأحمد السكنية التطوعي برئاسة فهد الشمالي ونائب الرئيس جمال العويهان، وأعضاء الفريق م.مساعد الفضلي وهادي بن صغير وجاسم اللوغاني، حيث استمع الى طبيعة عمل الفريق وجهوده خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق والسداد في كل ما من شأنه خدمة المدينة وأهلها بوجه خاص ومحافظة الأحمدي بصفة عامة.

من جانبه، أوضح الشمالي أن اللقاء كان مثمرا، حيث تمت مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه سكان المدينة وسبل الحل المطروحة للقضاء عليها خلال الفترة المقبلة.