مبارك الخالدي



أعلن رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين أن اتحاد الكرة اعتمد تعيين البريطاني الين أليسون رئيسا للجنة الحكام، مضيفا انه تم الانتهاء من وضع برنامج وخطة واضحة للحكام، إذ سينطلق المعسكر الخاص بهم في 7 أغسطس المقبل، مشيرا الى إقامة مؤتمر خاص للكشف عن استراتيجية التحكيم في الكويت أسوة بفاعلية المسابقات وسيقام لاحقا.



وجاء تأكيد الشاهين على هامش مراسم قرعة المسابقات المحلية التي جرت مساء اول من امس بمسرح اللجنة الأولمبية الكويتية بمنطقة جابر الأحمد.



وأضاف أن المؤتمر سيكون بحضور البريطاني الين أليسون الذي تم الاتفاق معه لإدارة لجنة الحكام مع نخبة من الحكام الكويتيين والأجانب، حيث سيعرض أليسون تفاصيل الاستراتيجية كاملة ورؤيتنا لتطوير أداء الحكم.



وعن قرعة بطولات الموسم الجديد، قال الشاهين: أعتقد انه ينتظرنا موسم قوي والتنافس سيكون منذ أول جولة، فالنظام الجديد ليس فيه مجال للخطأ من أي من فرق الكبار، وحساب النقاط سيتم منذ الجولة الأولى حتى النهاية، متمنيا أن ترفع المسابقات المقبلة من مستوى وأداء لاعبينا جميعا خصوصا بعد زيادة عدد المباريات للاعب، حيث كان المتوسط 22 مباراة إلى 32.



وعن دوري المحترفين، قال الشاهين أعلنا منذ البداية أننا لن نطلق هذا الموسم قبل أن يكون لجميع اللاعبين كويتيين وغير كويتيين وأجانب عقود احترافية مع أنديتهم، وهذا ما عكسته اللائحة التي تم إصدارها الأسبوع الماضي وهي لائحة أوضاع اللاعبين، إذ لا يمكن لأي ناد أن يسجل لاعبا من غير أن يكون بحوزته عقد احترافي، إلى ذلك يعقد في الـ١١ صباح اليوم بالهيئة العامة للرياضة مؤتمر صحافي عن الاحتراف الرياضي.