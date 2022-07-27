بخمسة ميداليات ذهبية وسادسة برونزية، توج منتخب أوزبكستان بالمركز الأول لبطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة للرجال، التي اختتمت مساء أمس الأول على حلبة صالة اتحاد الملاكمة في ضاحية صباح السالم، بمشاركة 100 ملاكم من 20 دولة، وبحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة بيتشاي تشن هافاغيرا، ورئيس الاتحاد الكويتي محمد منسي، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة ورؤساء الوفود.



وجاء المنتخب التايلندي بالمركز الثاني في البطولة بميدالية ذهبية و«فضيتين»، فيما حل المنتخب الصيني بالمركز الثالث بعد فوزه بميداليتين ذهبية وفضية، وذهب المركز الرابع إلى المنتخب الإيراني (2 فضية، و4 برونزية)، وجاء منتخبنا الوطني للملاكمة بالمركز الخامس (1 فضية، و2 برونزية)، وتبعه بالمركز السادس منتخب قيرغيزستان بميدالية فضية، وأخرى برونزية، وحل المنتخب الأوكراني في المركز السابع بميدالية فضية واحدة، فيما جاء العراق ثامنا بميداليتين برونزيتين، وتساوى منتخبا المغرب وهونغ كونغ في المركز التاسع بميدالية برونزية.



وشهدت مواجهة بطل الكويت عبدالرحمن العنزي والصيني ماي مايتي الهيمياتي في نهائي وزن فوق الثقيل (+92 كغم) ندية كبيرة في جولاتها الثلاث، قدم خلالها الملاكمان أداء متميزا، وتبادلا الأفضلية غير مرة، واعتمد ماي مايتي على اللكمات المستقيمة، مستفيدا من طوله الفارع، وحرص على عدم الاقتراب من خصمه طوال النزال، فيما ركز العنزي على الضربات الخطافية القصيرة أثناء الالتحام.



وفي بقية النزالات فرضت المدرسة الأوزكبية في الملاكمة أسلوبها وطريقتها الآخذة في الانتشار، والتي تعتمد على التنوع في الهجوم، والديناميكية المتغيرة بحسب مقتضيات النزال، والاعتماد على اللكم المستمر لإشغال الخصم، وعدم إعطائه فرصة للتفكير، ولحصد النقاط في الوقت نفسه، لتحصد خمس ميداليات ذهبية من سبعة متاحة.



من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد منسي بالروح الرياضية التي سادت البطولة، وتعاون جميع الوفود، في كلمته بمناسبة ختام النسخة الأولى من بطولة الكويت الدولية للملاكمة، وقال: «شرفنا باستضافتكم وتكريمكم لنا بالحضور، وسعدنا بمساهمتكم الفاعلة وتعاونكم المثمر والبناء الذي ساهم بتسهيل مهمة اللجنة المنظمة والنجاح الذي لم يكن ليتحقق لولا دعمكم وإسهاماتكم الكبيرة».