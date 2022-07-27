وقع نادي كاظمة اتفاقية تعاون مع شركة «أسد سبورت» لتكون الشريك الرئيسي والحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية للنادي، وذلك لتوفير الملابس الرياضية لجميع الألعاب في النادي، بالإضافة إلى ملابس الفرق الأولى من كل لعبة خلال الموسم الرياضي 2022-2023.



وبهذه المناسبة، قال مؤسس أسد سبورت مشاري بلال، إن الاتفاقية سيتم بمقتضاها منح حق الامتياز الحصري للشركة لتصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق وبيع كل الملابس والإكسسوارات الرسمية والتسويقية لجميع الألعاب بنادي كاظمة. وأوضح ان الطرفين اتفقا على أهمية معايير الجودة التي تهم الجميع، وحصلت الشركة من خلال الاتفاق على حق الامتياز لتوزيع الملابس والإكسسوارات في متاجرها، وسيتم تدشين الأطقم مع بداية الموسم الرياضي، على أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق، مؤكدا أن الاتفاقية تهدف الى الارتقاء بالجوانب الاستثمارية ونطمح لتطويرها في المستقبل لتشمل جوانب أخرى تصب في مصلحة الجميع.