يعقوب العوضي



اشاد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا بالإنجاز الذي حققه منتخب الشباب لكرة اليد بعد تأهله لبطولة كأس العالم 2023 في اليونان وألمانيا، وحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس اسيا التي اختتمت مؤخرا في البحرين.



جاء ذلك خلال استقبال وفد المنتخب أول من أمس، مضيفا: «لقد قدمتم واجبكم تجاه الكويت الحبيبة وهو حقها، كما أننا وعدناكم بالدعم بجميع أنواعه والوقوف بجانبكم وهو حقكم، ونحن فخورون بأدائكم الذي يبشر بمستقبل ممتاز لكرة اليد الكويتية على مستوى آسيا وعلى مستوى المنافسة على منصات التتويج خاصة بعد الظروف التي ألمت باللعبة في السنوات السابقة».



من جهته، أكد رئيس اتحاد اليد ناصر صالح بومرزوق، أن الجميع كان في انتظار عودة الأزرق إلى المنافسة على منصات التتويج وجاء التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد جهود كبيرة بسواعد العاملين في الهيئة العامة للرياضة واتحاد اليد واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. من جانبه، قال أمين سر الاتحاد قايد العدواني، ان اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وقد عملنا على صنع منتخب قادر على المنافسة منذ سنتين، واليوم يوجه منتخب الشباب رسالة مفادها أن كرة اليد الكويتية كانت ومازالت ولادة للنجوم والمواهب. من جانب آخر، جددت إدارة نادي الشباب عقد مدرب فريق اليد الأول يوسف أشكناني كما عينت عمار الرامزي مديرا فنيا للفريق الأول، فيما تعاقدت مع المحترف المصري خالد محمود والروسي سيرجي.



كما تعاقدت إدارة نادي النصر مع المحترف الأردني خالد حسين قادما من الصفاء السعودي، وضمت الجزائري عبدالرحيم بودرالي قادما من الترجي التونسي.