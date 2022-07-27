أعلن مجلس إدارة نادي الكويت مساء أمس تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي العراقي شيركو كريم (25 عاما)، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



واختتـــم الأبيـــض تحضيراته المحلية على تواصلت فترتين صباحية ومسائية خلال الأيام الماضية بقيادة مدربه الكرواتي رادان غاسانين، على أن يغادر اليوم إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي يتضمن مباراة ودية في التشيك.



وقد اكتملت صفوف «العميد» بانضمام العراقي شيركو، وقبله التونسي طه الخنيسي، الذي تخلف عن انطلاق التدريبات لأسباب شخصية، وذلك إلى جانب المحترفين الثلاثة العماني أرشد العلوي ولاعب منتخب مدغشقر كارلوس أندريا المغربي المهدي برحمة.