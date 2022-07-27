عبدالعزيز جاسم



حقق القادسية فوزا عريضا على الفحيحيل 7-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من أمس على ملعب فاروق بنادي القادسية، وهي المباراة الودية الأولى للفريقين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 25 أغسطس المقبل والذي سيكون ببطولة الدوري الممتاز، حيث سيستضيف الأصفر نظيره الساحل في الجولة الأولى، فيما سيحل الفحيحيل ضيفا على كاظمة.



وشهدت المباراة الأولى للقادسية تألق العديد من اللاعبين الجدد خصوصا المهاجم سورو مامادو الذي تمكن من تسجيل «هاتريك» في أول ظهور له مع الفريق، فيما سجل هدفا كل من منصور العنزي وأحمد الرياحي وعيد الرشيدي وأحمد شبيب.



وسيخوض الأصفر ودية ثانية غدا أمام خيطان قبل المغادرة إلى معسكر القاهرة السبت المقبل والذي سيقوم من خلاله المدرب الوطني ناصر الشطي باختيار قائمة الـ30 لاعبا النهائية التي سيبدأ فيها الموسم.



وفي ومواجهة دية أخرى، تعادل النصر مع الجهراء 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد علي صباح السالم.



إلى ذلك، اكتملت صفوف «العنابي» أول من أمس بعد وصول جميع المحترفين، كما تم تحديد 3 مواجهات خلال المعسكر الفريق بصربيا الذي سينطلق في الأول من أغسطس المقبل، وسيلتقي خلاله مع الظفرة ودبا الفجيرة الإماراتيين وأحد فرق دوري «يلو» السعودي.