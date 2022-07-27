بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة جورج مانيه وياه، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ليبيريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صولح الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية المالديف وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند الصديقة دروبادي مورمو، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الهند الصديقة وأدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند الصديقة، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، ولجمهورية الهند المزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.